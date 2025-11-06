Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFormer Delhi Law Minister Somnath Bharti declared absconder, Raebareli court issues notice
दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती फरार घोषित, कोर्ट ने वारंट के साथ जारी की नोटिस

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती फरार घोषित, कोर्ट ने वारंट के साथ जारी की नोटिस

संक्षेप: यूपी के रायबरेली कोर्ट ने काफी दिनों से न्यायालय में हाजिर न होने पर दिल्ली के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भरती को फरार घोषित कर दिया है। न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट के साथ 82 सीआरपीसी की नोटिस जारी की है।

Thu, 6 Nov 2025 10:44 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के रायबरेली में काफी दिनों से न्यायालय में हाजिर न होने पर न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व एमपी एमएलए कोर्ट डा. विवेक कुमार ने दिल्ली के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भरती को फरार घोषित कर दिया है। न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट के साथ 82 सीआरपीसी की नोटिस जारी की है। साथ ही कहा कि अभियुक्त न्यायालय के आदेशों और जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। न्यायाधीश ने 13 नवंबर की तिथि सुनवाई के लिए नियत की है।

विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में शहर के गेस्ट हाउस में भड़काऊ भाषण देने व पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने जमानत कराई थी। इसके बाद से यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मामले में अभियुक्त सोमनाथ भारती पर आरोप तय होने हैं लेकिन वे अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं जबकि न्यायालय द्वारा कई बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया जा चुका है। सुनवाई के दौरान सोमनाथ भारती के अधिवक्ता ने वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनवाई करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि 27 अक्टूबर 2025 को भी अभियुक्त के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया था, आज भी प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। जबकि पत्रावली को देखने से साफ हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा निरंतर न्यायालय की शर्तों और आदेशों तथा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्व की तिथि पर अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन इसके बाद वह उपस्थित नहीं हुए। ई-मेल के जरिए भी अभियुक्त ने वीडियो कांफ्रेसिंग की बात कही है।

मामले की सुनवाई 13 नवंबर को

न्यायाधीश ने कहा कि वाद की कार्यवाही आरोप तय होने के स्तर पर है लेकिन अभियुक्त की लापरवाही की वजह से आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। पूर्व से भारती के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी है, उसकी तामीली भी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट व 82 सीआरपीसी की नोटिस जारी की जाए। सम्बंधित अधिकारी अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित कराए। मामले की सुनवाई 13 नवंबर को की जाएगी।

