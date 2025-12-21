यूपी में कोतवाली के सामने भोजपुरी गाने पर थिरकीं पूर्व पार्षद, स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठकर बनाई रील

संक्षेप: यूपी के हरदोई जिले की शाहाबाद कोतवाली के सामने का एक युवती के भोजपुरी गाने पर रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में युवती स्कॉर्पियो की बोनट बैठते भी नजर आ रही है।

सोशल मीडिया पर लोगों में रील बनाने का खुमार छाया हुआ है। फिर चाहें बच्चे हों या बड़े, युवक हों या फिर महिलाएं। सभी रील बनाते दिख रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रील बनाने के चक्कर में न तो जगह देखते हैं और न ही अपनी जान की परवाह करते हैं। ऐसा ही एक मामला हरदोई जिले से सामने आया है। दरअसल शाहाबाद कोतवाली रविवार को एक वायरल रील को लेकर सुर्खियों में आ गई। सोशल मीडिया पर सामने आए करीब 45 सेकंड के वीडियो ने कानून-व्यवस्था और यातायात नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एक युवती पहले शाहाबाद कोतवाली के गेट के ठीक सामने भोजपुरी गाने “देहलू तू हमके फंसा, 100 नम्बर बुलाके” पर रील बनाती नजर आती है। इसके बाद वही युवती सड़क पर चलती एक स्कॉर्पियो गाड़ी के बोनट पर बैठकर वीडियो शूट करती दिखाई देती है। वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता।

बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना शाहाबाद कस्बे की है। यहां बाजार और सड़क पर लोगों की आवाजाही के बीच युवती ने यह खतरनाक स्टंट किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि चलती स्कॉर्पियो अचानक मिठाई की दुकान के सामने से गुजरती है। बोनट पर बैठी युवती बेखौफ होकर कैमरे के सामने पोज देती रहती है। यही नहीं वीडियो के एक हिस्से में युवती एक बाग में एयरगन दिखाती हुई भी नजर आती है। इससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स भड़क उठे। लोगों ने इसे पुलिस के सामने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला बताया। शाहाबाद पुलिस व यातायात विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि कोतवाली के सामने इस तरह की हरकत कैसे हो गई।

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इसे क्यों नहीं रोका। हालांकि, अभी तक युवती की पहचान और वह कहां की रहने वाली है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले के तूल पकड़ने के बाद हरदोई पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से बयान जारी किया गया है। पुलिस ने कहा है कि संदर्भित प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक शाहाबाद को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल यह वीडियो जिलेभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग अब यह देखना चाहते हैं कि वायरल रील के मामले में पुलिस कितनी सख्ती दिखाती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।