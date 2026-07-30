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पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष के इकलौटे बेटे की सड़क हादसे में मौत, ट्रक में घुसी कार

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बस्ती
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बस्ती में नेशनल हाईवे पर बसहवा के पास हुए भीषण सड़क हादसे में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पुत्र समेत दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बस्ती से कप्तानगंज जा रही कार पहले बाइक से टकराई, फिर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे अज्ञात वाहन में पीछे से जा भिड़ी।

Former Congress District President's son dies in road accident in Basti
बस्ती में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बेटे की सड़क हादसे में मौत

बस्ती में नेशनल हाइवे पर नगर थाना क्षेत्र के बसहवा के पास बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पुत्र समेत दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब बस्ती से कप्तानगंज की ओर जा रही एक कार पहले बाइक से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे अज्ञात वाहन में पीछे से जा भिड़ी। पुलिस के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पिलखांव गांव निवासी संदीप प्रजापति (27) पुत्र राम उजागिर प्रजापति बाइक से बस्ती से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही कार उनकी बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे अज्ञात वाहन में जा भिड़ी।

पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बेटे की मौत

कार में पिकौरा बक्शी (कोतवाली) निवासी शिवांश पांडेय पुत्र ज्ञानेंद्र पांडेय (पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष), तिनपेडिया निवासी तपिश मिश्रा पुत्र व्यवसायी चंद्रभूषण मिश्रा तथा हर्ष गुप्ता पुत्र नीरज गुप्ता सवार थे। पुलिस के मुताबिक कार शिवांश पांडेय चला रहे थे। हादसे में बाइक चालक संदीप प्रजापति और कार चालक शिवांश पांडेय की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं तपिश मिश्रा की हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जबकि हर्ष गुप्ता को भी चोटें आई हैं

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ट्रक में जाकर घुसी कार

शिवांश पांडेय जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडेय के इकलौते बेटे थे। वह दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, लेकिन परिवार ने करीब 20 दिन पहले उन्हें घर वापस बुला लिया था। परिजनों को उम्मीद थी कि अब वह घर के साथ रहकर नई शुरुआत करेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इकलौते बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर पर रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का तांता लग गया। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है।पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी कलवारी प्रदीप तिवारी ने बताया कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है। घटना के बाद दोनों मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई।

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