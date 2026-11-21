इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येडा) के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं पूर्व आईएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता को बड़ी राहत दी है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येडा) के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं पूर्व आईएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हाथरस में जमीन खरीद से जुड़े मामले में उनके खिलाफ जारी अभियोजन की मंजूरी के आदेश और प्राथमिकी का आधार बनी 15 मार्च 2019 की जांच रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर 12 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का अर्थ आरोपों को झूठा मानना या याचिकाकर्ता को अभियोजन से स्थायी छूट देना नहीं है। सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार नए सिरे से विचार कर सकता है। येडा भी नए तथ्य सामने आने पर निष्पक्ष जांच शुरू कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने प्रमोद चंद्र गुप्ता की याचिका पर दिया।

2013 से 2015 तक येडा के रहे सीईओ मामला हाथरस जिले के मिडहावली गांव में सात प्रतिशत आवासीय भूखंड योजना के लिए करीब 14.4896 हेक्टेयर जमीन खरीदने से जुड़ा है। आरोप था कि कुछ निजी व्यक्तियों ने मूल किसानों से जमीन कम कीमत पर खरीदी और बाद में उसे येडा को अधिक कीमत पर बेच दिया। इससे प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान और बिचौलियों को अनुचित लाभ हुआ। जमीन के अलग-अलग स्थानों पर बिखरे होने और उसके कब्जे तथा विकास से जुड़े पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए थे।इस मामले में 15 मार्च 2019 को कासना थाने में आईपीसी की धाराओं 218, 420, 467, 468, 471 और 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह 16 अप्रैल 2013 से 10 जून 2015 तक येडा के सीईओ रहे। जमीन खरीद से संबंधित निर्णय प्राधिकरण के बोर्ड की 46वीं और 49वीं बैठकों में सामूहिक रूप से लिए गए थे। इसके बावजूद तत्कालीन अध्यक्ष ने बोर्ड के निर्णयों पर समुचित विचार किए बिना जांच रिपोर्ट तैयार कराई और आपराधिक कार्रवाई की संस्तुति कर दी।

कोर्ट में दाखिल आरोपपत्रों में नहीं मिला नाम याची ने यह भी कहा कि दो जुलाई 2024 को दाखिल आरोपपत्र और बाद में चार जनवरी, 17 फरवरी तथा 12 अप्रैल 2025 को दाखिल पूरक आरोपपत्रों में उनका नाम नहीं था। इसके बावजूद 21 अगस्त 2025 को उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के सामने येडा बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णय और उनके पक्ष में उपलब्ध अन्य दस्तावेज नहीं रखे गए। वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि जांच में जमीन की खरीद, बिचौलियों की भूमिका, कीमतों में अंतर, जमीन की उपयोगिता, कब्जे और प्रस्तावित योजना के अनुरूप उसके विकास नहीं होने से संबंधित कई तथ्य सामने आए हैं। जांच के बाद 27 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किए जाने का भी हवाला दिया गया।

प्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार नहीं करना मंजूरी को अवैध बनाता है कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी के मामले में केवल आदेश में यह लिख देना पर्याप्त नहीं है कि सभी दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया है। यह देखना जरूरी है कि सक्षम प्राधिकारी के सामने पूरा प्रासंगिक रिकॉर्ड था या नहीं और उसने संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत भूमिका तथा उसके पक्ष में उपलब्ध सामग्री पर स्वतंत्र रूप से विचार किया या नहीं। खंडपीठ ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की भूमिका और उसके पक्ष में मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया था। लिहाजा 21 अगस्त 2025 का मंजूरी आदेश निरस्त कर दिया गया। हालांकि सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार नए सिरे से निष्पक्ष और तर्कपूर्ण निर्णय लेने की छूट दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राधिकारी को मंजूरी देने या न देने, दोनों में से किसी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

जांच रिपोर्ट में सुनवाई का प्रभावी अवसर नहीं देने पर भी सवाल कोर्ट ने 15 मार्च 2019 की रिपोर्ट को भी निरस्त कर दिया। कोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में येडा बोर्ड की 46वीं और 49वीं बैठकों के निर्णयों, जमीन खरीद से जुड़े समकालीन दस्तावेजों, योजना संबंधी रिकॉर्ड और याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत भूमिका पर पर्याप्त तथा स्पष्ट विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता को प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज करने से पहले अपना पक्ष रखने का प्रभावी अवसर भी नहीं दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि येडा नए तथ्यों के आधार पर नए सिरे से जांच करना चाहता है तो याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ प्रस्तावित सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उसे अपना जवाब, दस्तावेज और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाए तथा व्यक्तिगत सुनवाई का प्रभावी अवसर भी मिले।