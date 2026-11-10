CBI के पूर्व चीफ की पार्टी UP चुनाव में ठोकेगी ताल, सभी 403 सीटों के लिए मांगे आवेदन

CBI के पूर्व प्रमुख एम. नागेश्वर राव की सर्वजन सनातन पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 लड़ेगी। पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के पूर्व प्रमुख एम. नागेश्वर राव की पार्टी 'सर्वजन सनातन पार्टी' उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत कर दी है।

हैदराबाद में रहने वाले सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एम. नागेश्वर राव करीब एक महीने पहले काशी में गंगा तट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल आवेदन के जरिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक छंटनी की जाएगी। इसमें उपयुक्त पाए जाने वाले आवेदकों से दूसरे चरण में विस्तृत जानकारी और जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे। पार्टी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, उम्मीदवारों को सर्वजन सनातन पार्टी की विचारधारा, मूल उद्देश्यों और नीतियों में विश्वास रखने के साथ उनके अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आवेदन करने वाले का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ ही उसका नाम उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। नामांकन पत्रों की जांच की तारीख तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए।

सीबीआई पूर्व प्रमुख ने पोस्ट में क्या लिखा? पूर्व सीबीआई प्रमुख एम. नागेश्वर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से आवेदन मांगे। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'सर्वजन सनातन पार्टी (ससपा) उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भावी प्रत्याशियों के चयन हेतु प्रथम चरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रही है। इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों से ऑनलाइन प्रारम्भिक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।'

ससपा पात्रता एवं आवश्यक शर्तें एम नागेश्वर राव ने कुछ पात्रता और शर्ते रहीं। जिसके मुताबिक आवेदक सर्वजन सनातन पार्टी की विचारधारा, मूल उद्देश्यों एवं नीतियों में विश्वास रखते हों तथा उनके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हों। आवेदक भारत का नागरिक हो, उसका नाम उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो और न्यूनतम 25 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। आवेदक को आवेदन पत्र में मांगे गए अपने विवरण सही-सही प्रस्तुत करने होंगे।