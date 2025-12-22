कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह की साढ़े आठ करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने की कार्रवाई

Hindustan Hindi News
कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और नीलू यादव की रविवार को करीब 8 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति और कुर्क की गई। पांच जगह हुई कुर्की की यह कार्रवाई गैंगस्टर के मामले में की गई।

Dec 22, 2025 05:21 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कन्नौज
यूपी के कन्नौज में नाबालिग से रेप और गैंगस्टर के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके छोटे भाई नीलू यादव की रविवार को करीब 8 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति और कुर्क की गई। पांच जगह हुई कुर्की की यह कार्रवाई गैंगस्टर के मामले में की गई।

प्रशासनिक अधिकारी भारी फोर्स और राजस्व कर्मियों के साथ रविवार को सबसे पहले मकरन्दनगर पहुंचे। गोमती देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने स्थित नवाब सिंह यादव और नीलू यादव के हाते की पैमाइश की और संपत्ति कुर्क करने का ऐलान किया। राजस्व कर्मियों ने गेट पर ताला लगाकर हाता को सील कर दिया। इसके बाद मोहल्ला कुतुलूपुर, जेरकिला, मोहल्ला युसुफपुर भगवान, मोहल्ला तालवारन सहित सराय शाह मोहम्मद में नवाब सिंह और नीलू यादव की संपत्तियों को कुर्क किया गया।

इस मामले में डिप्टी कलेक्टर अविनाश गौतम ने बताया कि रविवार को नवाब सिंह और नीलू यादव की पांच संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इसकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ 65 लाख रुपए है। इससे पहले भी नवाब सिंह यादव की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। सीओ सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रिया कलाप अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत की गई है।

अब तक 12 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क

बहुचर्चित रेप केस में जेल जाने के बाद पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख नीलू यादव पर प्रशासनिक और कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जेल भेजे जाने के बाद दोनों भाइयों के खिलाफ न सिर्फ गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए, बल्कि अपराध से अर्जित मानी जा रही संपत्तियों पर भी ताबड़तोड़ कुर्की की कार्रवाई की गई। अब तक प्रशासन द्वारा अलग अलग चरणों में करीब 13 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

