अखिलेश यादव मेरी हत्या कराना चाहते थे, भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम का दावा

भाजपा के फायरब्रांड नेता और पूर्व एमएलए संगीत सोम ने सपा चीफ अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव उनकी हत्या कराना चाहते थे। लेकिन उनकी कथित योजना सफल नहीं हुई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और मेरठ जिले की सरधना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक संगीत सिंह सोम ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। संगीत सोम ने कहा है कि अखिलेश यादव उनकी हत्या कराना चाहते थे। सोम ने यहां दावा किया, 'टीटू यादव के जरिए उनकी हत्या कराना चाहते थे, लेकिन उनकी कथित योजना सफल नहीं हो सकी।' हालांकि भाजपा नेता के इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी।

पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए दावा किया, 'मुजफ्फरनगर जेल पहुंचने के करीब दो घंटे बाद उन्हें दूसरी जेल भेज दिया गया और पूरी रात जंगलों में घुमाया गया।' पूर्व विधायक के मुताबिक, उरई जेल में अन्य कैदियों को हटाकर उन्हें अकेले रखा गया था। भाजपा नेता ने कहा, 'कुछ अधिकारियों ने उन्हें हत्या की आशंका के बारे में आगाह किया था। अगर जनता का साथ नहीं मिलता तो उनकी हत्या हो सकती थी। आज भी जब मुझे वे घटनाएं याद आती हैं, तो यह सोचकर कि अखिलेश यादव ने मेरी हत्या की साजिश रची थी, मैं सिहर उठता हूं। एक साक्षात्कार में जब मुझसे इस बारे में पूछा गया, तो मैंने इसका जिक्र भी किया था।'

सपा विधायक ने संगीत सोम के आरोपों को खारिज किया सपा विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने संगीत सोम के आरोपों पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सोम को अपनी जान का खतरा है, तो उन्हें सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा मांगनी चाहिए। वह भाजपा के नेता, पूर्व विधायक और फायरब्रांड नेता हैं। उनकी पार्टी की सरकार है। अगर उन्हें जान का खतरा है, तो सरकार को आवेदन दें। अगर 26-27 सुरक्षाकर्मियों से काम नहीं चल रहा है तो 50-100 सुरक्षाकर्मी ले लें। जेड प्लस सुरक्षा भी पर्याप्त नहीं है तो एनएसजी की सुरक्षा मांग लें।

शाहिद मंजूर ने आगे कहा कि सोम को यह भी देखना चाहिए कि जब वह विधायक थे, तब अखिलेश यादव की सरकार ने उन्हें कितने सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए थे। सपा विधायक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 'हो सकता है कि कोई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहा हो। यह भी संभव है कि अपना टिकट पक्का करने के लिए ऐसा कर रहा हो। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।'