तेरे जैसे का मुंह फोड़ दूंगा...भाजपा पूर्व मंत्री के बेटे पर भारी पड़ा बस ड्राइवर, वीडियो वायरल

भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह रोडवेज बस ड्राइवर से भिड़ता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में जब वह अपनी गाड़ी से डंडा लेकर आता है तो ड्राइवर बस से उतरकर चिल्लाने लगता है। साथ ही कहता है कि उसके जैसे वह कइयों को देखा है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आगराSun, 17 Aug 2025 02:42 PM
यूपी के आगरा में भाजपा पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के बेटे का रोडवेज बस के ड्राइवर से विवाद हो गया। जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चालक बार-बार बोल रहा है दिखा पिस्टल-दिखा पिस्टल। उधर, विवाद बढ़ता पूर्व मंत्री का बेटा अपने ड्राइवर के साथ निकल गया। वहीं, ड्राइवर गाली देता रहा। वीडियो देखकर लोग यही बोल रहे हैं कि बस चालक नेता जी के बेटे पर भारी पड़ गया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

वायरल वीडियो आगरा-जयपुर हाइवे का बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री के बेटा थार गाड़ी से अपने चालक के साथ कहीं जा रहा था। इस बीच किसी बात को लेकर रोडवेज बस ड्राइवर और पूर्व मंत्री के बेटे में विवाद हो गया। इस दौरान युवक अपनी गाड़ी से डंडा निकालकर ड्राइवर की ओर बढ़ता है। लेकिन बस चालक घबराता नहीं है और बस से नीचे कूद जाता है। चीख-चीखकर बोलता है वीडियो बना। पूर्व मंत्री के बेटे से कहता है कि दिखा पिस्टल। बहुत देखे हैं तेरे जैसे। चालक ज्यादा आक्रामक दिख रहा है। यह देख पूर्व मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। बस चालक पीछे-पीछे जाता है और गालियां देने लगता है।

हालांकि मंत्री के बेटे के जाने के बाद ड्राइवर गुस्से में सड़क पर खड़े एक युवक से भी उलझ जाता है। यह वायरल वीडियो सुर्खियों में है। लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर प्रतिक्रिया दे हैं है। वायरल वीडियो में पिस्टल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि किस बात का भी पता नहीं चल सका है कि ड्राइवर और भाजपा नेता के बेटे के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था।

पूर्व मंत्री के बेटे ने कॉलेज परिसर में की थी ई रिक्शा चालक की पिटाई

इससे पहले भी भाजपा नेता उदयभान सिंह के बेटों की दबंगई सामने आ चुकी है। जुलाई 2024 में पूर्व मंत्री का बेटा डॉक्टर संजीव पाल ने हरीपर्वत थाना क्षेत्र स्थित आरबीएस डिग्री कॉलेज परिजर में एक ई रिक्शा चालक को बुरी तरह पीट दिया था। इस घटना का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

