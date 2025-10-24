हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष के भतीजे की बेरहमी से हत्या, हमलावर ने चाकू से दो दर्जन से अधिक वार किए

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष के भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्यारों ने लक्ष्मी नारायण के पेट,गर्दन और हाथ पर ताबतोड़ दो दर्जन से अधिक वार किए।

यूपी के प्रयागराज में सिविल लाइंस में गुरुवार रात एक सनसनीखेज वारदात में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के भतीजे लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू की सड़क पर धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने लक्ष्मी नारायण के पेट,गर्दन और हाथ पर ताबतोड़ दो दर्जन से अधिक वार किए। सूचना पर कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसआरएन अस्पताल पहुंचे। वारदात के वक्त आसपास मौजूद रहे लोगों के बयान और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

धूमनगंज में मुंडेरा चुंगी के पास स्थित शकुंतला कुंज कॉलोनी निवासी 54 वर्षीय लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के चचेरे भतीजे थे। वह मीडिया से भी जुड़े थे और एक हिंदी चैनल के लिए काम करते थे। गुरुवार रात लगभग दस बजे सिविल लाइंस में हर्ष होटल के गेट नंबर दो के पास कुछ लोगों ने विवाद के बाद लक्ष्मी नारायण पर चापड़ जैसे धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दो दर्जन से अधिक वार करने के बाद हमलावर भाग निकले। तड़पती हालत में लक्ष्मी नारायण ने अशोक सिंह को फोन किया और बोले, चाचा बचा लीजिए।