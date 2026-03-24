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जेल में बंद पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को राहत, करोड़ों की जमीन के धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत

Mar 24, 2026 05:52 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, अंबेडकरनगर
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लखनऊ खंडपीठ ने करीब आठ करोड़ रुपए की जमीन के धोखाधड़ी के मामले में फतेहगढ़ जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। मामला साढ़े तीन साल अकबरपुर कोतवाली का है।

जेल में बंद पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को राहत, करोड़ों की जमीन के धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत

पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने करीब आठ करोड़ रुपए की जमीन के धोखाधड़ी के मामले में फतेहगढ़ जेल में निरुद्ध अकबरपुर पूर्व विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। मामला साढ़े तीन वर्ष पूर्व अकबरपुर कोतवाली का है।

अकबरपुर कोतवाली के नासिरपुर बरवा की रहने वाली विधवा चम्पा देवी ने 27 मई 2022 को दर्ज कराए गए मुकदमें में कहा कि अकबरपुर-बसखारी मार्ग पर करीब आठ करोड़ रुपये की बेशकीमती जमीन है। जमीन को हड़पने की नियत से कोटवा महमदपुर के रहने वाले पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय एवं उनके समर्थक मुकेश तिवारी, गोविन्द यादव, लालबहादुर सिंह एवं दीपनरायन शर्मा ने अजय सिंह को नशे का इंजेक्शन देकर 25 अगस्त 2020 इकरारनामा तहरीर करा लिया।

संपत्ति हड़पने के मामले में दर्ज हुआ था केस

संपत्ति को हड़पने की नियत से 21 अक्टूबर 2020 को फर्जी लड़की के साथ अजय सिंह की पत्नी भी बना दिया। 23 मई 2022 को शादी के दो घंटे बाद ही एक्सीडेंट की करा दिया जिससे अजय सिंह की मौत भी हो गई। आनन-फानन में नगर पालिका अकबरपुर में कर्मचारियों से मिलीभगत करके फर्जी दुल्हन का नाम भी दर्ज करा दिया।

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इस मामले में पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय, मुकेश तिवारी, गोविन्द यादव, लालबहादुर सिंह, दीपनरायन शर्मा, नीतू सिंह, शीला सिंह, रेखा सिंह, अभिषेक तिवारी, अमरेश यादव, जयराम यादव एवं अजय तिवारी के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। सत्र न्यायालय से बीते वर्ष जमानत अर्जी खारिज होने के बाद से उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी विचाराधीन थी।

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करीब 3 साल से जेल में हैं पूर्व विधायक

सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अयोध्या प्रसाद मिश्र एवं विवेक कुमार त्रिपाठी को दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर दी। पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय बीते तीन नवम्बर 2023 से जेल में निरुद्ध हैं। अधिवक्ता शिवम मिश्र ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश शीघ्र ही सत्र न्यायालय में दाखिल किया जाएगा।

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1991 में बने थे विधायक

साल 1991 में वह पहली बार शिवसेना के टिकट से विधायक बने थे। हालांकि एमएलए बनने के बाद उन पर रंगदारी, हत्या, जानलेवा हमला जैसे आपराधिक आरोप एक के बाद एक लगते गए। बाद में पवन कुमार पांडेय ने निर्दलीय और लोजपा के टिकट से अकबरपुर सीट से चुनाव भी लड़ा। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर प्रदेश के कई जिलों में दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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