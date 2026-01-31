लखनऊ में एयरफोर्स के पूर्व अफसर को नाम पूछ कर पत्नी के सामने गोली मारी, हालत गंभीर

संक्षेप: रात करीब 9:50 बजे रेस्टोरेंट बंद कर अवधेश कार से घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पत्नी भी पास में खड़ी थीं। अवधेश कार का दरवाजा खोलकर कुछ सामान रख रहे थे। इतने में दो लोग आए और नाम पूछने लगे। जब तक वह कुछ समझ पाते, पीछे वाले ने कहा कि गोली चलाओ। इस पर आगे वाले व्यक्ति ने अवधेश पर गोली चला दी।

यूपी की राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के शॉपिंग स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में अज्ञात लोगों ने एयरफोर्स के सेवानिवृत्ति अधिकारी को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर बताई। सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर ने बताया कि सैन्य अफसर की पत्नी की तहरीर पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आठ टीमें लगाई गई हैं।

मूल रूप से संत कबीरनगर के बखिरा, हावपुर गड़ारी निवासी अवधेश पाठक (60) एयरफोर्स के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वह पत्नी मिथिलेश के साथ गोसाईंगंज क्षेत्र के कबीरपुर में रहते हैं। बेटा पुणे में और बेटी कनाडा में रहती है। सेवानिवृत्ति के बाद अवधेश ने शॉपिंग स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में रसोई बाई के नाम से रेस्टोरेंट खोल लिया था।

सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि मिथिलेश के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 9:50 बजे रेस्टोरेंट बंद कर अवधेश कार से घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पत्नी भी पास में खड़ी थीं। अवधेश कार का दरवाजा खोलकर कुछ सामान रख रहे थे। इतने में दो लोग आए और अवधेश से नाम पूछने लगे। जब तक वह कुछ समझ पाते, पीछे वाले ने कहा कि गोली चलाओ। इस पर आगे वाले व्यक्ति ने अवधेश पर गोली चला दी। गोली दाहिनी आंख के ऊपर सिर में जा लगी। अवधेश चिल्लाते हुए भागकर कॉम्पलेक्स पहुंचे।

इधर गोली मारने वाले भाग निकले। शोर सुनकर पड़ोसी दुकानदार आ गए। अवधेश को लहूलुहान देख पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से अवधेश को मेदांता अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए उन्हें भर्ती कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच करने के बाद मिथिलेश से पूछताछ की। पुलिस ने उनकी तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।