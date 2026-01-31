Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsformer air force officer shot in lucknow in front of his wife after being asked his name condition critical
लखनऊ में एयरफोर्स के पूर्व अफसर को नाम पूछ कर पत्नी के सामने गोली मारी, हालत गंभीर

लखनऊ में एयरफोर्स के पूर्व अफसर को नाम पूछ कर पत्नी के सामने गोली मारी, हालत गंभीर

संक्षेप:

रात करीब 9:50 बजे रेस्टोरेंट बंद कर अवधेश कार से घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पत्नी भी पास में खड़ी थीं। अवधेश कार का दरवाजा खोलकर कुछ सामान रख रहे थे। इतने में दो लोग आए और नाम पूछने लगे। जब तक वह कुछ समझ पाते, पीछे वाले ने कहा कि गोली चलाओ। इस पर आगे वाले व्यक्ति ने अवधेश पर गोली चला दी।

Jan 31, 2026 10:53 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के शॉपिंग स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में अज्ञात लोगों ने एयरफोर्स के सेवानिवृत्ति अधिकारी को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर बताई। सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर ने बताया कि सैन्य अफसर की पत्नी की तहरीर पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आठ टीमें लगाई गई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मूल रूप से संत कबीरनगर के बखिरा, हावपुर गड़ारी निवासी अवधेश पाठक (60) एयरफोर्स के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वह पत्नी मिथिलेश के साथ गोसाईंगंज क्षेत्र के कबीरपुर में रहते हैं। बेटा पुणे में और बेटी कनाडा में रहती है। सेवानिवृत्ति के बाद अवधेश ने शॉपिंग स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में रसोई बाई के नाम से रेस्टोरेंट खोल लिया था।

ये भी पढ़ें:पिता और भाई ने मुंह दुपट्टे से बांधा, झूठी शान में करंट लगा कर दी बेटी की हत्या

सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि मिथिलेश के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 9:50 बजे रेस्टोरेंट बंद कर अवधेश कार से घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पत्नी भी पास में खड़ी थीं। अवधेश कार का दरवाजा खोलकर कुछ सामान रख रहे थे। इतने में दो लोग आए और अवधेश से नाम पूछने लगे। जब तक वह कुछ समझ पाते, पीछे वाले ने कहा कि गोली चलाओ। इस पर आगे वाले व्यक्ति ने अवधेश पर गोली चला दी। गोली दाहिनी आंख के ऊपर सिर में जा लगी। अवधेश चिल्लाते हुए भागकर कॉम्पलेक्स पहुंचे।

ये भी पढ़ें:बुजुर्ग को नाबालिग संग दुष्कर्म करते देख रह गया दंग, चुपके से बनाया वीडियो; फिर…

इधर गोली मारने वाले भाग निकले। शोर सुनकर पड़ोसी दुकानदार आ गए। अवधेश को लहूलुहान देख पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से अवधेश को मेदांता अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए उन्हें भर्ती कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच करने के बाद मिथिलेश से पूछताछ की। पुलिस ने उनकी तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

फुटेज में दिखाई दिए दो लोग

पुलिस ने रेस्टोरेंट और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में ले लिया है। फुटेज में दो लोग आते और अवधेश पर फायर करते दिख रहे हैं। डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल ने बताया कि सेवानिवृत्त एयरफोर्स अफसर को गाली मारने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस की आठ टीमें लगी हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Murder In Uttar Pradesh UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |