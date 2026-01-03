एम्स गोरखपुर के पूर्व निदेशक और बेटे पर दर्ज हुआ केस, जालसाजी का लगा आरोप; जानें पूरा मामला

संक्षेप: आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कथित तौर पर गलत कागजात प्रस्तुत किए और उसका उपयोग एम्स गोरखपुर में प्रवेश के दौरान असल दस्तावेज की तरह किया। इस तरह प्रभाव का दुरुपयोग कर एक गरीब अभ्यर्थी की सीट जालसाजी से हासिल की गई।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में एमडी माइक्रोबायोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर कथित फर्जीवाड़े मामले में केस दर्ज कर लिया गया। एम्स के एक पूर्व निदेशक और उनके बेटे को जालसाजी का आरोपी बनाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष कुमार मिश्र ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गोरखपुर की अदालत में केस दर्ज करने की अर्जी दी थी। कोर्ट के आदेश पर एम्स पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गोरखपुर के कैंट क्षेत्र के दिव्य नगर निवासी आशुतोष कुमार मिश्र ने आरोप लगाया कि एम्स गोरखपुर में कार्यकारी निदेशक (ईडी) और सीईओ के पद पर रहे उक्त प्रोफेसर के कार्यकाल में एमडी पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में धांधली हुई, जिससे एम्स गोरखपुर की छवि को नुकसान पहुंचा। उनके पुत्र ने 30 अगस्त 2024 को एमडी माइक्रोबायोलॉजी में प्रवेश लिया। आरोप है कि प्रवेश के समय उन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जो कथित तौर पर जाली था। यह प्रमाणपत्र संख्या BOBCDM/2024/42279, दिनांक 27 अप्रैल 2024 का बताया गया है, जिसमें निवास स्थान डायरेक्टर्स बंगला, एम्स रेजिडेंशियल बंगला, खगोल, वार्ड नंबर-14, थाना खगोल, दानापुर, पटना दर्शाया गया है।

उन्होंने दावा किया कि अभ्यर्थी के पिता का वार्षिक वेतन 40 से 50 लाख रुपये वार्षिक और माता की आय लगभग 30 लाख रुपये से अधिक है। इस प्रकार माता-पिता की संयुक्त आय लगभग 80 लाख रुपये वार्षिक होने के बावजूद ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र बनवाया गया, जबकि इसके लिए माता-पिता की संयुक्त वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है। कहा गया है कि अभियुक्तों ने प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कथित तौर पर गलत कागजात प्रस्तुत किए और उसका उपयोग एम्स गोरखपुर में प्रवेश के दौरान असल दस्तावेज की तरह किया। आरोप है कि प्रभाव का दुरुपयोग कर एक गरीब अभ्यर्थी की सीट जालसाजी से हासिल की गई।

मंत्रालय में शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई आशुतोष मिश्र का कहना है कि मीडिया में सप्ताह भर चली रिपोर्टों के बाद उन्हें इस कथित फर्जीवाड़े की जानकारी हुई, जिससे एम्स गोरखपुर की गिरती साख को लेकर वे आहत हुए। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बात थानाध्यक्ष एम्स गोरखपुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को भी प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की, लेकिन वहां से भी कार्रवाई नहीं हुई। तब अदालत की शरण में गए थे।