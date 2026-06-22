Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झाड़ियों में सैकड़ों मतदाताओं का डेटा, आधार और पहचान पत्रों के साथ मिले फॉर्म-6

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

सुल्तानपुर जिले में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। लंभुआ कस्बे में हाईवे किनारे झाड़ियों में मतदाताओं के सैकड़ों भरे हुए फॉर्म-6 फेंके हुए मिले हैं।  इन फॉर्म्स के साथ मतदाताओं की आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी थी। 

UP News: यूपी के सुल्तानपुर जिले में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। लंभुआ कस्बे के दियरा रोड के स्थित हाइवे किनारे झाड़ियों में सैकड़ों भरे हुए फॉर्म-6 पड़े मिले। इसमें मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी और आधार कार्ड समेत अन्य डॉक्ट्यूमेंट्स की प्रतियां संलग्न थीं। संवेदनशील दस्तावेजों के इस तरह खुले में मिलने से डेटा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।

भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पंजीकरण फॉर्म-6 की लापरवाही का मामला सामने आया है। लम्भुआ कस्बे के दियरा रोड के पास हाइवे किनारे झाड़ियों में सैकड़ों भरे हुए फॉर्म-6 फेंके हुए मिले। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार,फेंके गए बरामद फॉर्म में लम्भुआ कस्बे के गोसाईं का पूरा(गांधी नगर)क्षेत्र के मतदाताओं के आवेदन शामिल हैं। फॉर्म के साथ आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी लगी हुई थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना संबंधित विभाग को दी।

मतदाता फॉर्म में नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर जैसे संवेदनशील डेटा होते हैं। इस तरह खुले में फेंके जाने से डेटा चोरी व दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया है। मतदाता सूची का कार्य निर्वाचन आयोग के सख्त प्रोटोकॉल के तहत होता है। खुले में फॉर्म फेंकना आयोग के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। सूत्रों के अनुसार विभाग ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही गई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की जनसंख्या कितनी; किस जिले की आबादी कम, किसकी सबसे ज्यादा? जनगणना आंकड़े

जिसे मिली थी नाम जोड़ने की जिम्मेदारी, उसी का नाम सूची से बाहर

उधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के बीच महराजगंज के विकास खंड घुघली के बरगदही में वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम कटने का मामला सामने आया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने और मृतकों के नाम हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनका ही नाम नई मतदाता सूची से गायब पाया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां दूर करें; सभी SDM को सख्त निर्देश

बरगदही ग्राम सभा में दो मतदान केंद्र हैं। दोनों बूथों के बीएलओ राम अवतार तथा शबनम खातून का नाम ही मतदाता सूची में नहीं मिला। इसके अलावा पूर्व प्रधान प्रत्याशी रविंद्र यादव, पूर्व बीडीसी सदस्य रामदुलारे, कोटेदार विनोद सहित आशा कार्यकर्ता विशाल, संगीता, शमसुज्जमा, तौफीक आलम समेत सैकडों लोगों के नाम भी सूची से कटे पाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा में सैकड़ों पात्र मतदाताओं के नाम बिना किसी स्पष्ट कारण के सूची से हटा दिए गए हैं। यदि समय रहते नाम नहीं जोड़े गए तो कई लोग पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Voter List में आपका नाम है या कट गया? मोबाइल से 2 मिनट में करें चेक

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Sultanpur Sultanpur News Sultanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।