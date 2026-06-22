झाड़ियों में सैकड़ों मतदाताओं का डेटा, आधार और पहचान पत्रों के साथ मिले फॉर्म-6

सुल्तानपुर जिले में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। लंभुआ कस्बे में हाईवे किनारे झाड़ियों में मतदाताओं के सैकड़ों भरे हुए फॉर्म-6 फेंके हुए मिले हैं। इन फॉर्म्स के साथ मतदाताओं की आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी थी।

UP News: यूपी के सुल्तानपुर जिले में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। लंभुआ कस्बे के दियरा रोड के स्थित हाइवे किनारे झाड़ियों में सैकड़ों भरे हुए फॉर्म-6 पड़े मिले। इसमें मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी और आधार कार्ड समेत अन्य डॉक्ट्यूमेंट्स की प्रतियां संलग्न थीं। संवेदनशील दस्तावेजों के इस तरह खुले में मिलने से डेटा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।

भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पंजीकरण फॉर्म-6 की लापरवाही का मामला सामने आया है। लम्भुआ कस्बे के दियरा रोड के पास हाइवे किनारे झाड़ियों में सैकड़ों भरे हुए फॉर्म-6 फेंके हुए मिले। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार,फेंके गए बरामद फॉर्म में लम्भुआ कस्बे के गोसाईं का पूरा(गांधी नगर)क्षेत्र के मतदाताओं के आवेदन शामिल हैं। फॉर्म के साथ आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी लगी हुई थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना संबंधित विभाग को दी।

मतदाता फॉर्म में नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर जैसे संवेदनशील डेटा होते हैं। इस तरह खुले में फेंके जाने से डेटा चोरी व दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया है। मतदाता सूची का कार्य निर्वाचन आयोग के सख्त प्रोटोकॉल के तहत होता है। खुले में फॉर्म फेंकना आयोग के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। सूत्रों के अनुसार विभाग ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही गई है।

जिसे मिली थी नाम जोड़ने की जिम्मेदारी, उसी का नाम सूची से बाहर उधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के बीच महराजगंज के विकास खंड घुघली के बरगदही में वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम कटने का मामला सामने आया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने और मृतकों के नाम हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनका ही नाम नई मतदाता सूची से गायब पाया गया है।