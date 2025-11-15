सैलरी बैंक खाते को भूले पूर्व सैनिक के साथ 14 साल बाद ‘चमत्कार’, 1600 छोड़े थे मिले 22 लाख

संक्षेप: जिंदगी का वह भूला हुआ पन्ना 14 साल बाद उस समय पलटा, जब बैंक अधिकारी उनके दरवाजे पर पहुंचे। अधिकारी ने उन्हें बताया कि उनके पुराने खाते में 22 लाख रुपये जमा हैं। फिर जो हुआ, वह पूर्व वायु सैनिक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। उनकी तरह कई लोगों को उनके अधिकार की रकम मिली।

कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है, जब अचानक किस्मत ऐसा दरवाजा खोल देती है, जिसकी कल्पना भी कभी नहीं होती है। कानपुर के बर्रा निवासी सुनित सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। किन्हीं वजह से वायुसेना से बाहर होने के बाद उनकी दुनिया बिखर सी गई थी। घर चलाने की चिंता, सामाजिक दबाव और आर्थिक तंगी ने उन्हें उस मोड़ तक पहुंचा दिया, जहां वह अपने 1600 रुपये वाले सैलरी बैंक खाते तक को भूल गए। जिंदगी का वह भूला हुआ पन्ना 14 साल बाद उस समय पलटा, जब बैंक अधिकारी उनके दरवाजे पर पहुंचे। उन्हें बताया कि उनके पुराने खाते में 22 लाख रुपये जमा हैं। फिर जो हुआ, वह पूर्व वायु सैनिक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एमएसएमई संस्थान कार्यालय में अलग-अलग बैंकों के निष्क्रिय खातों का समाधान करने के लिए आयोजित विशेष शिविर में सुनित के मामले की चर्चा सबसे अधिक रही। एलडीएम आदित्य चन्द्रा ने बताया कि पूर्व वायु सैनिक सुनित सिंह के बैंक खाते में जमा 22 लाख रुपये उन्हें लगभग 14 साल बाद मिले। उनकी तरह कई लोगों को उनके अधिकार की रकम मिली। यही इस कार्यक्रम का मकसद है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नौकरी के साथ फंसी थी पेंशन समेत अन्य रकम सुनित ने बताया कि गुवाहाटी के जोराहट में वह वायु सेना में सार्जेन्ट थे। 2008 में वह नौकरी छोड़ना चाहते थे लेकिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं होने दिया। 2011 में नौकरी जाने के बाद उनकी पेंशन समेत अन्य वित्तीय योजनाओं की रकम फंस गई। इंडियन बैंक खाते को जोराहट से कैंट स्थित शाखा में ट्रांसफर करा लिया। उस वक्त खाते में सिर्फ 1600 रुपये ही थे। इसलिए तमाम उलझनों के कारण खाते और इसमें जमा रकम पर ध्यान नहीं दिया।

पांच दिन पहले खुशियां लेकर पहुंचा बैंक कर्मी सुनित ने बताया कि पांच दिन पहले कैंट स्थित शाखा का कर्मचारी उनके बर्रा स्थित आवास पहुंचा। बैंक खाता खुलवाते समय बर्रा आवास का पता लिखाया था। बैंक कर्मी ने खाते में 22 लाख रुपये जमा होने की बात बताई तो यकीन ही नहीं हुआ। अगले ही दिन वह पत्नी रेणु सिंह के साथ बैंक पहुंच गए। पासबुक अपडेट होते ही रकम का जो आंकड़ा सामने आया, उसने दोनों की सांसें थाम दीं। इस पर चर्चा करते हुए सुनित और रेणु की आंखें नम हो गईं। कांपती आवाज़ में कहा कि यह मेरी मेहनत की कमाई बैंक की ईमानदारी ने वापस लौटा दी। उन्होंने बताया कि यह रकम आठ से दस साल पहले जमा हुई थी लेकिन खाते से अटैच मोबाइल नंबर बंद होने से उन्हें अपडेट नहीं मिल सका।

दुनिया छोड़ चुके पति की कमाई पाकर रो पड़ी पुष्पा रामादेवी निवासी पुष्पा सैनी के लिए शुक्रवार का दिन अहम रहा। वर्ष 2000 में पति ने उनके नाम से ग्रामीण बैंक की रामादेवी शाखा में खाता खोला। एक-एक पाई जोड़कर खाते में जमा करने वाले पति 15 साल पहले दुनिया छोड़ गए। फिर पुष्पा को बैंक खाते से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले। खाते में रकम जमा होने के बाद भी उनके हाथ खाली रहे। हालांकि शिविर में आने के बाद उनकी वर्षों पुरानी समस्या का निदान हो गया। खाते में जमा 49,543 रुपये का अधिकार उनको मिल गया। बुजुर्ग पिता भानु प्रकाश के साथ आई पुष्पा की नई पासबुक भी बन गई।

13 साल बाद देखा खाता तो मिले सवा तीन लाख जाजमऊ के नजीब इकबाल को भी अपना भूला-बिसरा खाता 13 साल बाद याद आया। बैंक ऑफ बड़ौदा की जाजमऊ शाखा में खाता था। लेदर कारोबार में घाटा लगा तो पत्नी भी छोड़कर चली गई। उनकी दुनिया ही उजड़ गई। वह बैंक खाता भी भूल गए। शिविर आए तो आधार कार्ड व जरूरी दस्तावेज दिया। बैंक ने उनके खाते को फिर से चालू कर दिया। खाते में सवा तीन लाख रुपये जमा मिले। इस पर नजीब ने कहा कि यह रकम मेरे खराब वक्त को सुधार देगी।