Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsForest department shooters killed another wolf in Bahraich
बहराइच में शूटरों ने एक और भेड़िए को किया ढेर, अब तक मारे गए 6 आदमखोर

बहराइच में शूटरों ने एक और भेड़िए को किया ढेर, अब तक मारे गए 6 आदमखोर

संक्षेप:

बहराइच जिले के कैसरगंज में वन विभाग के शूटरों ने एक और भेड़िए को ढेर कर दिया है। इससे पहले शनिवार को भी दो आदमखोर भेड़ियों को गोली मारी थी। वहीं, भेड़ियों के हमले से अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 

Dec 15, 2025 06:13 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बहराइच
share

यूपी के बहराइच जिले के कैसरगंज में बच्चों के कातिल भेड़िए पर वन विभाग के शूटरों का हमला जारी है। दूसरे दिन भी गोड़हिया-नम्बर 4 में एक भेड़िए को वन टीम ने मार गराया। अब तक छह भेड़ियों को टीम ने गोली मारी है। हालांकि शनिवार को दो भेड़िए को गोली मारी गई थी जिसमें एक लापता है। वन विभाग के ड्रोन उसे खोज रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसरगंज के गोड़हिया नंबर 4 में रविवार को वन विभाग के शूटरों ने रेस्क्यू आपरेशन के दौरान एक और भेड़िया मार गिराया। अब तक छह भेड़ियों को शूटरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। गोड़हिया नंबर 4 के जरुवा गांव में दूसरे दिन फिर देर शाम भेड़िया गांव के निकट ग्रामीणों ने देखा। जिसकी सूचना वन विभाग को दी। पुनः भेड़िया आने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ड्रोन के साथ गांव में पहुंची, वहां से लगातार भेड़िए को ट्रैक किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह यादव ने रविवार को बताया कि कैसरगंज तहसील के गोड़हिया नंबर चार के मजरा-जरूआ में दोबारा भेड़िया आने की सूचना मिली थी। वन विभाग की बचाव टीम ड्रोन के साथ गांव में पहुंची। दो ड्रोन कैमरे लगाकर लगातार नजर रखी गयी। नदी की तरफ़ कछार में दूसरा ड्रोन आगे की तरफ से लगाया गया जिसमें भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया बड़े घास के झुरमुट में भाग रहा था। बचाव टीम ने गोली चलाई जिससे भेड़िए की मौत हो गई।

read moreये भी पढ़ें:
सुबह भेड़िए ने मासूम को उठाया, शाम को शूटरों ने 2 आदमखोरों को मारी गोली

एक साल की बच्ची को उठा ले गया था भेड़िया

डीएफओ ने बताया कि रविवार को मारी गई वन्यजीव करीब चार-पांच वर्ष उम्र की वयस्क मादा भेड़िया थी। इससे पहले शनिवार दोपहर राहत अभियान के दौरान इसी गांव में नदी किनारे एक नर भेड़िए को मारा गया था। उन्होंने बताया कि माना जा रहा है कि भेड़िए के इस जोड़े ने बीते कुछ दिनों से इलाके में आतंक फैला रखा था। शनिवार तड़के करीब 3.30 बजे भेड़िए ने जरूआ गांव निवासी ग्रामीण रामकुमार की एक साल की बेटी आरवी को घर से उठा लिया था।

शनिवार को डीएफओ ने कहा था कि इस गांव से करीब आठ किलोमीटर दूर स्थित मल्लहनपुरवा गांव में बीती सात दिसंबर को भेड़िए ने चार माह के बच्चे को उठाया था। बच्चे के कपड़े व अवशेष गन्ने के एक खेत से मिले थे। इसी मल्लहनपुरवा गांव में 29 नवंबर से सात दिसंबर तक भेड़िए के तीन हमले हो चुके हैं।

अब तक 12 लोगों की चली गई है जान

गौरतलब है कि बहराइच जनपद के कुछ गांवों में 9 सितंबर से शुरू हुए भेड़ियों के हमलों से दस बच्चों व एक बुजुर्ग दंपति सहित बारह लोगों की मौत हो चुकी है। हमलों में कम से कम 32 लोग घायल हुए हैं। वहीं, सीएम योगी ने 27 सितंबर को यहां पहुंचकर हवाई सर्वेक्षण कर भेड़िए को सुरक्षित बचाने और पकड़े न जाने पर उसे गोली मारने के निर्देश दिए थे। प्रदेश के अन्य जनपदों व दूसरे राज्यों से बचाव विशेषज्ञ व शूटर बुलाकर अभियान चलाया जा रहा है। 28 सितंबर से अभी तक छह भेड़िए मारे जा चुके हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |