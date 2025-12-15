बहराइच में शूटरों ने एक और भेड़िए को किया ढेर, अब तक मारे गए 6 आदमखोर

संक्षेप: बहराइच जिले के कैसरगंज में वन विभाग के शूटरों ने एक और भेड़िए को ढेर कर दिया है। इससे पहले शनिवार को भी दो आदमखोर भेड़ियों को गोली मारी थी। वहीं, भेड़ियों के हमले से अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है।

यूपी के बहराइच जिले के कैसरगंज में बच्चों के कातिल भेड़िए पर वन विभाग के शूटरों का हमला जारी है। दूसरे दिन भी गोड़हिया-नम्बर 4 में एक भेड़िए को वन टीम ने मार गराया। अब तक छह भेड़ियों को टीम ने गोली मारी है। हालांकि शनिवार को दो भेड़िए को गोली मारी गई थी जिसमें एक लापता है। वन विभाग के ड्रोन उसे खोज रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसरगंज के गोड़हिया नंबर 4 में रविवार को वन विभाग के शूटरों ने रेस्क्यू आपरेशन के दौरान एक और भेड़िया मार गिराया। अब तक छह भेड़ियों को शूटरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। गोड़हिया नंबर 4 के जरुवा गांव में दूसरे दिन फिर देर शाम भेड़िया गांव के निकट ग्रामीणों ने देखा। जिसकी सूचना वन विभाग को दी। पुनः भेड़िया आने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ड्रोन के साथ गांव में पहुंची, वहां से लगातार भेड़िए को ट्रैक किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह यादव ने रविवार को बताया कि कैसरगंज तहसील के गोड़हिया नंबर चार के मजरा-जरूआ में दोबारा भेड़िया आने की सूचना मिली थी। वन विभाग की बचाव टीम ड्रोन के साथ गांव में पहुंची। दो ड्रोन कैमरे लगाकर लगातार नजर रखी गयी। नदी की तरफ़ कछार में दूसरा ड्रोन आगे की तरफ से लगाया गया जिसमें भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया बड़े घास के झुरमुट में भाग रहा था। बचाव टीम ने गोली चलाई जिससे भेड़िए की मौत हो गई।

एक साल की बच्ची को उठा ले गया था भेड़िया डीएफओ ने बताया कि रविवार को मारी गई वन्यजीव करीब चार-पांच वर्ष उम्र की वयस्क मादा भेड़िया थी। इससे पहले शनिवार दोपहर राहत अभियान के दौरान इसी गांव में नदी किनारे एक नर भेड़िए को मारा गया था। उन्होंने बताया कि माना जा रहा है कि भेड़िए के इस जोड़े ने बीते कुछ दिनों से इलाके में आतंक फैला रखा था। शनिवार तड़के करीब 3.30 बजे भेड़िए ने जरूआ गांव निवासी ग्रामीण रामकुमार की एक साल की बेटी आरवी को घर से उठा लिया था।

शनिवार को डीएफओ ने कहा था कि इस गांव से करीब आठ किलोमीटर दूर स्थित मल्लहनपुरवा गांव में बीती सात दिसंबर को भेड़िए ने चार माह के बच्चे को उठाया था। बच्चे के कपड़े व अवशेष गन्ने के एक खेत से मिले थे। इसी मल्लहनपुरवा गांव में 29 नवंबर से सात दिसंबर तक भेड़िए के तीन हमले हो चुके हैं।