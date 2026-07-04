राम मंदिर दान मामले की फॉरेंसिक जांच भी हो; यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने CM योगी को लिखी चिट्ठी

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे, दान, भूमि खरीद, निर्माण कार्य और कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र और फोरेंसिक जांच की मांग की है। उन्होंने मनी ट्रेल और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच कराने का आग्रह किया।

यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे, दान, भूमि खरीद, निर्माण कार्यों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र, वैज्ञानिक और बहु-एजेंसी फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है। दो पन्नों के पत्र में उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए उससे जुड़े प्रत्येक आर्थिक लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। अजय राय ने पत्र में हाल में सामने आए नकदी चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं, पूर्व में हुई भूमि खरीद और निर्माण कार्यों को लेकर उठे सवालों का जिक्र करते हुए कहा इन मामलों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच कराई जानी चाहिए।

यूपी कांग्रेस चीफ ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी अजय राय का कहना है कि केवल सामान्य आपराधिक जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए इंटीग्रेटेड मल्टी-एजेंसी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, जिससे धन के पूरे प्रवाह (मनी ट्रेल) और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच हो सके। पत्र में उन्होंने जांच के लिए कई बिंदु भी सुझाए हैं। इनमें स्थापना दिवस से अब तक प्राप्त नकद चढ़ावे, डिजिटल दान, सोना-चांदी एवं अन्य बहुमूल्य दानों का सत्यापन, दान प्राप्ति से बैंक जमा तक धन के प्रवाह की जांच, बैंक खातों, लेखा-पुस्तकों, ऑडिट रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर और डिजिटल रिकॉर्ड का फोरेंसिक विश्लेषण शामिल है।

राम मंदिर दान चोरी की फॉरेंसिक जांच भी हो- राय इसके अलावा सीसीटीवी प्रणाली, सर्वर, बैकअप और डिजिटल लॉग की स्वतंत्र जांच, निर्माण कार्यों से संबंधित निविदाओं, अनुबंधों, उप-ठेकों, खरीद, जीएसटी, टीडीएस और आयकर अभिलेखों की समीक्षा तथा भूमि खरीद-बिक्री में बाजार मूल्य, भुगतान के स्रोत और पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) की जांच कराने की भी मांग की गई है। अजय राय ने यह भी कहा है कि यदि जांच के दौरान अपराध से अर्जित धन या मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिलते हैं तो संबंधित एजेंसियां कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।