सुनौली बॉर्डर पर इंडोनेशिया की रोहाना गिरफ्तार; फर्जी दस्तावेजों से घुसपैठ की कोशिश, वोटर ID भी मिली

सोनौली सीमा पर भारतीय वोटर आईडी दिखाकर नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश कर रही इंडोनेशियाई महिला पकड़ी गई। जांच में उसके पास आधार, पैन और वोटर आईडी समेत अलग-अलग पहचान वाले दस्तावेज मिले। उसका भारतीय रोजगार वीजा 9 नवंबर को समाप्त हो चुका था। पुलिस ने धोखाधड़ी और आव्रजन अधिनियम में केस दर्ज किया।

सोनौली (महराजगंज), हिन्दुस्तान संवाद: भारत-नेपाल सीमा के सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पर भारतीय पहचान पत्र दिखाकर नेपाल से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही इंडोनेशियाई महिला को अधिकारियों ने पकड़ लिया। महिला ने जांच के दौरान भारतीय वोटर आईडी कार्ड दिखाया, लेकिन हिंदी नहीं बोल पाने और उसके हावभाव संदिग्ध लगने पर अधिकारियों को संदेह हुआ। पूछताछ में उसने अपना इंडोनेशियाई पासपोर्ट भी दिखाया। इसके बाद भारतीय पहचान पत्रों के जरिए पहचान छिपाने का मामला सामने आया। सोनौली पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी, विदेशी और आव्रजन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

दस्तावेजों में विदेशी महिला की अलग-अलग पहचान इमिग्रेशन काउंटर पर महिला ने भारतीय वोटर आईडी कार्ड दिखाया था। इसमें उसका नाम ली किम लिएन और कोलकाता का पता दर्ज था। अधिकारियों ने पूछताछ की तो महिला ने इंडोनेशियाई पासपोर्ट पेश किया। पासपोर्ट में उसका नाम रोहाना दर्ज है। जांच में सामने आया कि उसका भारतीय रोजगार वीजा बीते 9 नवंबर को ही समाप्त हो चुका था। पुलिस के अनुसार महिला के पास ली किम लिएन नाम व 29 जून 1975 की जन्मतिथि से वोटर आईडी के अलावा पैन एवं आधार कार्ड भी मिले हैं। जबकि उसके इंडोनेशियाई पासपोर्ट में नाम और जन्मतिथि अलग दर्ज है। इन दस्तावेजों के जरिए कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाने के आरोप में जांच की जा रही है।