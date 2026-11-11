ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक, एंटी ड्रोन सिस्टम वाले टॉवर पर चढ़ गए विदेशी पर्यटक

ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां दो विदेशी पर्यटक सुरक्षा घेरा तोड़कर एंटी ड्रोन सिस्टम लगे संवेदनशील टॉवर नंबर चार पर चढ़ गए। दोनों काफी देर तक टॉवर की छत पर रहे और वहां से ताजमहल के फोटो और वीडियो बनाते रहे।

आगरा, कार्यालय संवाददाता। ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। जहां दो विदेशी पर्यटक एंटी ड्रोन सिस्टम तक पहुंच गए। काफी देर तक टॉवर की छत पर रहे। फोटो लिए और वीडियो बनाए। मगर ताज की सुरक्षा में लगी सुरक्षा एजेंसियां सोती रहीं। अन्य लोगों द्वारा वीडियो बनाने पर पुलिस को मामले की जानकारी हुई। फिर उन्हें नीचे उतारा गया। बुधवार की शाम सोशल मीडिया पर पर्यटकों का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

ताजमहल परिसर में शाही मस्जिद के पास टॉवर नंबर चार है। यहां एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, ताकि ताजमहल के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में किसी भी ड्रोन की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसकी वजह से यह टॉवर बेहद संवेदनशील है। यहां पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है। साथ में सीआईएसएफ का पहरा रहता है। लेकिन इस सुरक्षा में सेंध लगाकर दो विदेशी पर्यटक महिला और पुरुष टॉवर पर आसानी से चढ़ गए। उन्हें किसी ने रोका-टोका नहीं। इतना ही नहीं पर्यटकों ने वहां से ताज के फोटो वीडियो बनाए। कुछ समय बाद नजर पड़ने पर एलएमजी पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने दोनों पर्यटकों को वहां से नीचे उतारा। पर्यटकों ने इसे जानकारी का अभाव बताया।

ये उठ रहे सवाल विदेशी पर्यटकों का टॉवर पर चढ़ जाना सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब टॉवर पर पुलिसकर्मी और सीआईएसएफ की तैनाती रहती है तो विदेशी पर्यटक वहां तक पहुंचा कैसे। क्या ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की नजर उस पर नहीं पड़ी या फिर सुरक्षा निगरानी में लापरवाही बरती गई। यदि कोई पर्यटक टॉवर तक पहुंच सकता है तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ताज की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे सकता है।

इस मामले में एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि टॉवर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की शिफ्ट बदल रही थी। जानकारी के अभाव में गेट खुला देख कर पर्यटक टॉवर पर चढ़ गए। तुरंत उन्हें नीचे उतार दिया गया।