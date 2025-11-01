Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsForeign liquor worth 75 lakh was being seized by STF Lucknow which was being used for Bihar elections
बिहार चुनाव में खपाने के लिए जा रही थी 75 लाख की अंग्रेजी शराब, लखनऊ में एसटीएफ ने पकड़ा

बिहार चुनाव में खपाने के लिए जा रही थी 75 लाख की अंग्रेजी शराब, लखनऊ में एसटीएफ ने पकड़ा

संक्षेप: लखनऊ के डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने बताया गिरफ्तार तस्कर हरियाणा के झज्जर जनपद के बेरी चिमनी गांव का रहने वाला विश्ववेंद्र है। आरोपी के पास से एक कंटेनर, 575 पेटी शराब और एक मोबाइल बरामद किया गया है।

Sat, 1 Nov 2025 04:25 PMDinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव में खपाने के लिए जा रही 75 लाख की शराब के साथ एसटीएफ ने एक तस्कर को शनिवार को दबोच लिया। तस्कर कंटेनर में 575 शराब की पेटियां लादकर बिहार जा रहा था। एसटीएफ ने तस्कर को किसानपथ से गिरफ्तार किया है। तस्कर कंटेनर में खाद की बोरियों के नीचे शराब छुपाकर ले जा रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर हरियाणा के झज्जर जनपद के बेरी चिमनी गांव का रहने वाला विश्ववेंद्र है। आरोपी के पास से एक कंटेनर, 575 पेटी शराब और एक मोबाइल बरामद किया गया है। तस्कर विश्ववेंद्र को किसानपथ से कल्ली पश्चिम ओमेक्स कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी एसपी के मुताबिक तस्करी की सूचना पर इंस्पेक्टर महावीर सिंह और दीपक सिंह को लगाया गया था।

तस्कर ने पूछताछ में बताया कि सोनू राठी गिरोह का सरगना है। इसके अलावा गिरोह में गुरनीत सिंह गोगिया एवं अतुल है। यह लोग हरियाणा एवं पंजाब राज्य से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बिहार राज्य में सप्लाई कराते है। चंडीगढ़ से 210 बोरी खाद कन्टेनर में लोड किया था। इसके बाद उसके नीचे अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां लोड की गई थी। शराब को दरभंगा पहुंचाना था। गिरोह के सरगना द्वारा बताए गए व्यक्ति को दरभंगा में डिलीवरी देनी थी। इस मामले में एसटीएफ आरोपी तस्कर के खिलाफ पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

एक खेप पहुंचाने पर मिलता है एक लाख रुपया

चालक ने पूछताछ में बताया कि गिरोह के सरगना व अन्य लोग उसे एक खेप शराब की कन्टेनर से बिहार पहुंचाने पर उसे एक लाख रुपया मिलता है। वह सिर्फ लाने और ले जाने का काम करता है। डिप्टी एसपी के मुताबिक गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाकर टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं।

ये भी पढ़ें:डेढ़ लाख से ज्यादा बनाए फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पांच गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:आईपीएस के भाई से अभद्रता करना पड़ा भारी, एक सिपाही गया जेल, दूसरे की तलाश
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lucknow News lucknow stf Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |