बिहार चुनाव में खपाने के लिए जा रही थी 75 लाख की अंग्रेजी शराब, लखनऊ में एसटीएफ ने पकड़ा

बिहार चुनाव में खपाने के लिए जा रही 75 लाख की शराब के साथ एसटीएफ ने एक तस्कर को शनिवार को दबोच लिया। तस्कर कंटेनर में 575 शराब की पेटियां लादकर बिहार जा रहा था। एसटीएफ ने तस्कर को किसानपथ से गिरफ्तार किया है। तस्कर कंटेनर में खाद की बोरियों के नीचे शराब छुपाकर ले जा रहा था।

डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर हरियाणा के झज्जर जनपद के बेरी चिमनी गांव का रहने वाला विश्ववेंद्र है। आरोपी के पास से एक कंटेनर, 575 पेटी शराब और एक मोबाइल बरामद किया गया है। तस्कर विश्ववेंद्र को किसानपथ से कल्ली पश्चिम ओमेक्स कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी एसपी के मुताबिक तस्करी की सूचना पर इंस्पेक्टर महावीर सिंह और दीपक सिंह को लगाया गया था।

तस्कर ने पूछताछ में बताया कि सोनू राठी गिरोह का सरगना है। इसके अलावा गिरोह में गुरनीत सिंह गोगिया एवं अतुल है। यह लोग हरियाणा एवं पंजाब राज्य से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बिहार राज्य में सप्लाई कराते है। चंडीगढ़ से 210 बोरी खाद कन्टेनर में लोड किया था। इसके बाद उसके नीचे अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां लोड की गई थी। शराब को दरभंगा पहुंचाना था। गिरोह के सरगना द्वारा बताए गए व्यक्ति को दरभंगा में डिलीवरी देनी थी। इस मामले में एसटीएफ आरोपी तस्कर के खिलाफ पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।