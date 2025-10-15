Hindustan Hindi News
बिना कोई खर्च विदेश में नौकरी; PMO पहुंचा मामला, जांच और एक्शन का आदेश

संक्षेप: बिना एक रुपया खर्च किये यानी बिल्कुल मुफ्त में विदेश भेजने और वहां नौकरी का मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गया है। पीएमओ ने मामले की जांच कर एक्शन का आदेश कर दिया है। गुमनाम पत्र मिलने के बाद पीएमओ ने यह आदेश दिया है। 

Wed, 15 Oct 2025 07:34 PMYogesh Yadav गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता।
मुफ्त में विदेश यात्रा और नौकरी का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पहुंच गया है। गुमनाम पत्र मिलने और उसने जताई गई आशंका के बाद पीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। पीएमओ को मिले गुमनाम पत्र में शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं।पत्र के अनुसार एक संस्था मुफ्त में विदेश भेजने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं को आतंकी संगठनों के संपर्क में पहुंचा रही है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि संस्था के पास विदेश भेजने की अधिकृत अनुमति होने के कारण अब तक किसी ने इसकी गतिविधियों पर सवाल नहीं उठाया।

पत्र में दावा किया गया है कि संस्था के नेटवर्क के माध्यम से युवाओं को आर्थिक सहायता, पासपोर्ट और टिकट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके पीछे बड़े स्तर पर देश विरोधी साजिश रची जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पत्र मिलने के बाद गृह मंत्रालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस को जांच के निर्देश भेजे। इसके बाद प्रदेश स्तर पर उच्चाधिकारियों की देखरेख में प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।

तीन एएसपी की निगरानी में जांच

सूत्रों के अनुसार, गोरखपुर में इस पूरे मामले की तहकीकात तीन एडिशनल एसपी की निगरानी में तीन सीओ कर रहे हैं। जांच टीम संस्था से जुड़े दस्तावेजों, बैंक ट्रांजेक्शन और विदेश भेजे गए युवाओं के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच प्रारंभिक स्तर में है और संबंधित संस्था के कार्यालयों, कर्मचारियों और अभिलेखों को खंगाला जा रहा है।

पता लगा रहे, अब तक कितने युवाओं को भेजा विदेश

अधिकारियों ने साफ किया कि यदि पत्र में लगाए गए आरोप सही पाए गए, तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ देशद्रोह और आतंकी गतिविधियों से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उधर, आरोप के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। जांच टीमें यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि अब तक कितने युवाओं को विदेश भेजा गया और वास्तव में वे क्या काम कर रहे हैं।