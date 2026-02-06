Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsForcibly erased tilak dragged into shop and beaten youth who visited dargah in Barabanki assaulted
जबरन तिलक मिटाया; दुकान में घसीटकर पीटा, बाराबंकी में दरगाह आए युवक से मारपीट

बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में एक युवक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। जहां एक युवक माथे पर लगा तिलक जबरन मिटाया गया. फिर दुकान में घसीटकर मारपीट की। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है।

Feb 06, 2026 05:28 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, बाराबंकी
बाराबंकी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह से कुछ दूरी पर एक दुकानदार ने गुरुवार को आए युवक को अपनी दुकान में घसीट लिया। उसके माथे पर लगा तिलक पानी से धुल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी दुकानदार को हिरासत में लिया। पीड़ित ने तहरीर दी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर गुरुवार को हरीश शर्मा नाम का युवक चादर चढ़ाने के लिए आया था। पुलिस को दी गई तहरीर में उसने बताया कि वह मजार रोड पर पहुंचा ही था तभी एक दुकानदार ने उस पर जातिसूचक टिप्पणी करते हुए बुलाया। पीड़ित ने बताया कि उसने रुपये देकर चादर खरीदी।

इसी दौरान दुकानदार ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी। मारपीट की और उसे दबोच लिया। इसके बाद दुकान में रखा पानी डाल कर उसके माथे पर लगा तिलक धो दिया। युवक अपने पड़ोस की मुस्लिम महिला संग मजार आया था।

पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने चली गई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल है लेकिन उससे बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एक युवक द्वारा तहरीर दी गई है।