जबरन तिलक मिटाया; दुकान में घसीटकर पीटा, बाराबंकी में दरगाह आए युवक से मारपीट

संक्षेप: बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में एक युवक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। जहां एक युवक माथे पर लगा तिलक जबरन मिटाया गया. फिर दुकान में घसीटकर मारपीट की। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है।

बाराबंकी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह से कुछ दूरी पर एक दुकानदार ने गुरुवार को आए युवक को अपनी दुकान में घसीट लिया। उसके माथे पर लगा तिलक पानी से धुल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी दुकानदार को हिरासत में लिया। पीड़ित ने तहरीर दी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर गुरुवार को हरीश शर्मा नाम का युवक चादर चढ़ाने के लिए आया था। पुलिस को दी गई तहरीर में उसने बताया कि वह मजार रोड पर पहुंचा ही था तभी एक दुकानदार ने उस पर जातिसूचक टिप्पणी करते हुए बुलाया। पीड़ित ने बताया कि उसने रुपये देकर चादर खरीदी।

इसी दौरान दुकानदार ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी। मारपीट की और उसे दबोच लिया। इसके बाद दुकान में रखा पानी डाल कर उसके माथे पर लगा तिलक धो दिया। युवक अपने पड़ोस की मुस्लिम महिला संग मजार आया था।