सोशल मीडिया पर गाली-गलौज बांटने वाली ताकतों का षड़यंत्र, बस्ती में गरजे सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बस्ती में विद्या भारती के नए स्कूल भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर जमकर हमला बोला। कहा कि इन प्लेटफार्मों का उपयोग अच्छी शिक्षा के लिए किया जा सकता है। इसका एक पक्ष सकारात्मक है लेकिन दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 01:42 PM
CM Yogi Adityanath in Basti: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बस्ती के बसहवा में विद्या भारती के नए स्कूल भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस मौके पर युवाओं को इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि आज तकनीक का इस्तेमाल कर लोग नए-नए कीर्तिमान बना रहे हैं। वहीं इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है। सीएम ने कहा कि जो नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड़यंत्र करते हैं। आज का समय सोशल मीडिया का समय है। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर कई बार समाज में भ्रम फैलाने, जाति को जाति से लड़वाने का प्रयास होता है। फेक अकाउंट बनाकर एक-दूसरे को गाली दिलवाकर बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन प्लेटफार्मों का उपयोग अच्छी शिक्षा के लिए किया जा सकता है। कोविड काल में इसके कई उदाहरण सामने आए। एक पक्ष इसका सकारात्मक है और दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन जब उसका उपयोग अपने अनुकूल कर सकें।

हम टेक्नोलॉजी को अपने, समाज और देश के अनुकूल ढालें, यह हमारा दायित्व है। हम उसके दास नहीं बनें। सीएम योगी ने युवाओं को साइबर क्राइम और आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस के खतरों से भी आगाह किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नीति एक नए भारत के निर्माण के लिए हमारे सामने है। इसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम बढ़े हैं उसमें शिक्षा और विरासत के साथ टेक्नोलॉजी भी है। आज टेक्नोलॉजी ने नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दुनिया में क्या-क्या अच्छा हुआ है यह व्यक्ति एक जगह बैठकर जान सकता है। यदि किसी शिक्षक ने किसी एक विषय, एक चैप्टर का अच्छा कंटेंट तैयार किया है तो उसे देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

टेक्नोलॉजी ने इसे आसान बनाया है। लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा हैंडिल होनी चाहिए। कहीं टेक्नोलॉजी हमें न संचालित करने लग जाए। इसे लेकर सतर्कता बरतनी पड़ेगी। सीएम योगी ने आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस के तेजी से आगे बढ़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है।

आठ साल पहले यूपी बीमारी राज्य था, अब ग्रोथ इंजन बना

सीएम योगी ने कहा कि आठ साल पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अब प्रदेश विकास की राह पर ग्रोथ इंजन के रूप में देश के लिए नजीर बना हुआ है। देश के विकास के लिए गांव और क्षेत्रों का विकास जरूरी है। विकसित यूपी से ही विकसित भारत 2047 की संकल्पना साकार होगी। सीएम योगी ने अपनी सरकार के साढ़े आठ साल के कार्यकाल में 8.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा भी किया।

