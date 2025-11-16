जबरन लगाया गले, फिर किया Kiss, नामचीन सराफ के बेटे की गंदी हरकत का वीडियो वायरल

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsForced hug, then kiss, video of the son of a renowned jeweler goes viral
संक्षेप: यूपी के झांसी में एक नामचीन सराफ के बेटे की गंदी हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। सराफ का बेटा अमन बार रेस्टूरेंट में तैनात रिसेप्शनिस्ट के साथ अश्लील हरकतें करते सीसीटीवी में कैद हो गया है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आई और उसके खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में लिया है।

Sun, 16 Nov 2025 03:08 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, झांसी
यूपी के झांसी में नामचीन सराफा कारोबारी के बेटे की गंदी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसने बार रेस्टूरेंट में रिसेप्शन पर मौजूद युवती को पहले फ्लाइंग Kiss दी। इसके बाद उसे जबरन गले लगाया और गाल पर भी दो बार Kiss किया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। युवती की शिकायत पर केस दर्ज किया और सराफ के बेटे को हिरासत में ले लिया है। मामला नाबाबाद थाना क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक चौराहा स्थित एक बार रेस्टोरेंट का है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसी का फुटेज किसी ने सोशल मीडिया पर डाला तो वह वायरल हो गया है। आरोपी सराफा कारोबारी के बेटे का नाम अमन अग्रवाल बताया जा रहा है।

वायरल हो रहे 36 सेंकेड के वीडियो में दिख रहा है कि अमन अग्रवाल दो युवतियों के साथ रेस्टूरेंट में आता है और रिसेप्शन पर तैनात एक युवती के साथ बात कर रहा है। बातचीत शायद हल्के मूड में हो रही है, क्योंकि सभी हंसते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच वह रिसेप्शन पर तैनात युवती को पहले फ्लाइंग Kiss देता है। फिर लिफ्ट की तरफ दोनों युवतियों के साथ जाते-जाते अचानक रुक जाता है। रिसेप्शनिस्ट के पास आता है। इस पर रिसेप्शनिस्ट डर कर कुछ पीछे चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट के पीछे हटने के बाद भी अमन उसके पास जाकर उसे जबरिया गले लगाता है। फिर एक नहीं दो बार उसके गालों पर kiss करता है। युवक के साथ आई युवती भी वहां खड़ी होकर यह नजारा देखती है और हंसती है।

रेस्टूरेंट के रिसेप्शन पर तैनात अनजान युवती को जबरिया गले लगाने और kiss करने के बाद युवक आराम से निकल भी जाता है। इधर अचनाक हुई इस हरकत से रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है। कुछ समय तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। इसके बाद इसकी जानकारी रेस्टूरेंट के अन्य कर्मचारियों को होती है। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में की। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि अमन अग्रवाल नशे की हालत में आया है और उसके साथ अश्लील हरकतें की हैं। इसी बीच घटना का वीडियो भी वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस फास्ट हुई और अमन को हिरासत में ले लिया गया है। नबाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि जांच की जा रही है।