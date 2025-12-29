Hindustan Hindi News
यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर 11 सीटों पर कांग्रेस ने बनाए पर्यवेक्षक, कहां-किसे मिली जिम्मेदारी?

संक्षेप:

कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्य में नवंबर 2026 में स्नातक/शिक्षक विधान परिषद की कुल 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर सोमवार को चुनाव के लिए इनके नाम घोषित किए गए।

Dec 29, 2025 09:09 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्य में नवंबर 2026 में स्नातक/शिक्षक विधान परिषद की कुल 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर सोमवार को चुनाव के लिए इनके नाम घोषित किए गए। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी ने बताया कि लखनऊ स्नातक/शिक्षक विधान परिषद सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व सांसद किशोरी लाल शर्मा एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सांसद पीएल पुनिया, वाराणसी सीट पर पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी व पूर्व विधायक पशुपति नाथ राय, आगरा सीट सांसद राकेश राठौर व पूर्व एमएलसी विवेक बंसल, मेरठ सीट सांसद इमरान मसूद व पूर्व एमएलसी हरेंद्र अग्रवाल, इलाहाबाद स्नातक सीट सांसद उज्जवल रमण सिंह व पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली व फूल कुंवर और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक विधान परिषद सीट के लिए सांसद तनुज पुनिया व अखिलेश प्रताप सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है।

मेरठ-सहारनपुर विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शिक्षक नेता बाकिर हुसैन उर्फ बाकर हुसैन को उक्त सीट पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा अमित राय व लखनऊ स्नातक विधान परिषद सीट के कोऑर्डिनेटर देवमणि तिवारी मुख्य रूप से शामिल रहे।

‘आने वाला 2027 कांग्रेस का होगा’- कांग्रेस के 140 वर्ष पूरे होने पर बोले अजय राय

कांग्रेस की स्थापना के 140 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पाण्डेय एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा कार्यालय प्रांगण में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने पार्टी का झंडा फहराया और पार्टीजनों को स्थापना के मौके पर शपथ भी दिलाई।

इस मौके पर कार्यालय पर एक आर्ट पिक्चर गैलरी की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके माध्यम से उपस्थित कांग्रेसजनों को आजादी के पहले एवं बाद तक हुए कांग्रेस अधिवेशनों एवं उनके उद्देश्यों तथा निर्णयों से अवगत कराया गया। जिसमें कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य उसकी पूर्ति के लिए त्याग और बलिदान करने वाले महापुरुषों के नाम और चित्रों का समावेश किया गया है। इस मौके पर अविनाश पांडेय ने कहा कि पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि देश की आत्मा और विचारधारा है।

उन्होंने ऐसी प्रदर्शनी प्रदेश के सभी 18 मंडलों में लगाने को कहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी का यह संदेश पूरे देश को देना है कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता निस्वार्थ रूप से उठ खड़े हुए हैं। आने वाला 2027 कांग्रेस का होगा। पूरे प्रदेश में रैलियों का आयोजन किया जाएगा। बात दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। कार्यक्रम में सह प्रभारी प्रदीप नरवाल, कश्मीर नामा के लेखक डा. अशोक पांडेय, दलित चिंतक एच.एल दुसाध ने भी विचार रखे।

