दो महीने से बार-बार लड़के के घर के बाहर हंगामा कर रही लड़की, रेप में फंसाने की धमकी; गिरफ्तार
युवती चार-पांच लड़कों को लेकर फिर कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर हंगामा करने लगी। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवती को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उसके साथी भाग निकले। कोतवाली में युवती ने त्रिजीत को न जानने की बात कहते हुए उनके पिता को बुलाने की मांग की।
यूपी के बरेली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक लड़की रेप में फंसाने की धमकी देकर रामपुर बाग के युवक से रंगदारी मांग रही है। वह दो महीने से लड़के के यहां बार-बार हंगामा करती है। शुक्रवार को एक बार फिर लड़के की कोठी के बाहर हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है।
रामपुर बाग में रहने वाले त्रिजीत अग्रवाल का आरोप है कि दो महीने से एक युवती उनकी कोठी के बाहर आकर हंगामा कर रही है। उनका नाम लेकर गालियां देती है और वीडियो बनाती है। रेप में फंसाने की धमकी देकर उनसे 15 लाख रुपये की डिमांड की गई।
लड़की ने घर में घुसने की कई बार कोशिश की और उन्हें फंसाने के लिए उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इस पर उन्होंने युवती के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस पर शुक्रवार दोपहर युवती चार-पांच लड़कों को लेकर फिर उनकी कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर हंगामा करने लगी। घबड़ाकर परिवार के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवती को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उसके साथी भाग निकले। कोतवाली में युवती ने त्रिजीत को न जानने की बात कहते हुए उनके पिता को बुलाने की मांग की।
किला और बारादरी में युवती लिखा चुकी रिपोर्ट
कोतवाली इंस्पेक्टर अमित पांडेय ने बताया कि युवती को गिरफ्तार कर उसका चालान कर कोर्ट में पेश किया, वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जानकारी में आया है कि यह युवती किला और बारादरी थाने में भी दो व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा चुकी है। बताया जाता है कि युवती ने कुछ अन्य लोगों को भी ब्लैकमेलिंग कर वसूली की है लेकिन बदनामी के डर से लोग सामने नहीं आए।