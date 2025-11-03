यूपी के स्कूलों में पहली बार होगी ऐसी प्रतियोगिता, विजेता को एक लाख का इनाम, आवेदन शुरू

संक्षेप: यूपी के माध्यमिक स्कूलों में पहली बार अटल उपग्रह प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में पहले विजेता को एक लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर के विजेता को 50 हजार और तीसरे को 25 हजार रुपये मिलेगा।

यूपी के माध्यमिक स्कूलों में पहली बार अटल उपग्रह प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता से जुड़ी विस्तृत जानकारी वेबसाइट https://asc.ind.in/ पर उपलब्ध है। इस प्रतियोगिता में पहले विजेता को एक लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर के विजेता को 50 हजार और तीसरे को 25 हजार रुपये मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश की प्रथम स्कूल स्तरीय उपग्रह डिज़ाइन और विकास प्रतियोगिता भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की विरासत को समर्पित की गई है। भारत अंतरिक्ष सप्ताह के तत्वावधान में अटल उपग्रह प्रतियोगिता में पंजीकरण शुरू हो गए हैं। आखिरी तारीख 30 नवम्बर है।

डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता से शुभांशु शुक्ला सरीखे नए अन्तरिक्ष विज्ञानी ग्रुप कैप्टन तैयार होंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों का समर्थन करता है। आवेदकों को टीम के रूप में आवेदन करना होगा। एक टीम में अधिकतम पांच सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। हर टीम के साथ उसी संकाय का एक गाइड शिक्षक होना जरूरी है।

एक टीम में अधिकतम 5 सदस्य हो सकते प्रतियोगिता के पहले विजेता को पहला पुरस्कार एक लाख, दूसरा 50 हजार और तीसरा पुरस्कार 25 हजार रुपये मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी माध्यमिक स्कूलों में अटल उपग्रह प्रतियोगिता के आयोजित करने के निर्देश दिये गए हैं। प्रतियोगिता सभी भारतीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए खुली है। आवेदकों को टीम के रूप में आवेदन करना होगा, एक टीम में अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं, प्रत्येक टीम के साथ उसी संकाय का एक गाइड टीचर होना अनिवार्य है।