यूपी: सर्किल रेट बढ़ाने के लिए पहली बार गलियों की प्रॉपर्टी का भी होगा मूल्यांकन, चौड़ाई से होगा हिसाब

पहले 9 मीटर या इससे चौड़ी सड़कों की संपत्तियों का ही मूल्यांकन होता था। लोगों को इसका नुकसान यह होता था कि 3 मीटर चौड़ी सड़क पर भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को उस इलाके के सर्किल रेट के हिसाब से भुगतान करना होता था। नए मूल्यांकन के बाद सेगमेंट रोड पर सर्किल रेट एक जैसे होंगे।

Kanpur Circle Rate: सर्किल रेट बढ़ाने के लिए पहली बार तीन और छह मीटर चौड़ी गलियों की संपत्तियों का भी मूल्यांकन होगा। अभी तक नौ मीटर या उससे चौड़ी सड़कों की संपत्तियों का ही मूल्यांकन होता था। इससे इतर संपत्तियों का सर्किल रेट क्षेत्र के हिसाब से तय किया जाता था। यूपी के कानपुर में नया मूल्यांकन दो तरीकों से किया जाएगा। पहला रोड सेगमेंट पर स्थित संपत्ति और दूसरा रोड सेगमेंट से इतर संपत्ति आधारित होगा। रोड सेगमेंट आधारित सर्वे से आशय हाईवे किनारे की संपत्तियों और स्पेसिफिक रोड जैसे वीआईपी रोड, मॉल रोड, बिरहाना रोड के मूल्यांकन से है। इससे इतर सर्वे में मानकीकृत सूची को देखा जाएगा। इसमें भवन निर्माण, सबमर्सिबल पंप, बोरवेल, मिश्रित उपयोग के भवन, कृषि फार्म, गलियों की चौड़ाई आदि को देखा जाएगा। इसके आधार पर ही सर्किल रेट तय होंगे। इनका बाकायदा इंडेक्स भी तैयार करके दिया जाएगा।

एक अगस्त से कानपुर में बढ़ा हुआ सर्किल रेट और पूरे प्रदेश में एक सामान्य निर्देश को लागू किया जाना है। इसको लेकर सर्वे चल रहा है। नए सर्वे में तीन मीटर चौड़ी गलियों को भी शामिल किया गया है। पहले नौ मीटर या इससे चौड़ी सड़कों की संपत्तियों का ही मूल्यांकन होता था। इसका नुकसान लोगों को यह होता था कि तीन मीटर चौड़ी सड़क पर भी संपत्ति खरीदने वाले लोगों को उस इलाके के सर्किल रेट के हिसाब से भुगतान करना होता था। नए मूल्यांकन के बाद सेगमेंट रोड पर सर्किल रेट एक जैसे होंगे। अभी यह रेट अलग-अलग हैं। एडीएम फाइनेंस विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सर्वे चल रहा है।

चौड़ाई के हिसाब से तय होगी दरें पहले हर जिले के सामान्य निर्देश अलग-अलग होते थे। अब पूरे यूपी में सामान्य निर्देश एक होगा। पहले 9 मीटर, 18 मीटर और इससे चौड़ी सड़क पर सर्किल रेट की दर तय होती थी। अब जमीन की दर 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, 18-30 और 30 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क पर सर्किल रेट की दरें तय होंगी। ऐसे में कम चौड़ी सड़क वालों ज्यादा सर्किल रेट नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से फ्लैटों की तीन श्रेणी सामान्य, विशिष्ट और अतिविशिष्ट बनाई गई हैं। अतिविशिष्ट श्रेणी में प्रीमियम फ्लैट को रखा जाएगा। गांव व मोहल्लों की श्रेणी बनाई गई है। इसमे नगरीय, अर्द्धनगरीय और ग्रामीण तीन भागों में बांटा गया है।