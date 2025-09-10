देश में पहली बार एक ही ट्रैक पर दौड़ेगी मेट्रो और नमो भारत ट्रेन, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

नमो भारत रेल परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गयी है और इस परियोजना के तहत देश में पहली बार मेट्रो और नमो भारत ट्रेन एक ही ट्रैक पर दौड़ेगी। एनसीआरटीसी यह प्रयोग मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम डीपो के बीच करने जा रहा है। पीएम नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं।

दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाले नमो भारत रेल परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गयी है और इस परियोजना के तहत देश में पहली बार मेट्रो और नमो भारत ट्रेन एक ही ट्रैक पर दौड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी) यह प्रयोग मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम डीपो के बीच करने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही इस अनोखी परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं।

मौजूदा समय में दिल्ली से मोदीपुरम के बीच 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत गलियारे में से 55 किलोमीटर पर नमो भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर के ट्रैक पर काम जोर-शोर से चल रहा है। 21 किलोमीटर लंबे इस गलियारे में 13 स्टेशन हैं, इनमें मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो शामिल हैं। इन स्टेशनों में से मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम चार स्टेशनों पर नमो भारत ट्रेन और मेट्रो दोनों रूकेंगी।

उबर और नमो भारत के बीच करार इससे पहले एनसीआरटीसी ने नमो भारत के यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा देने के लिए उबर से एक समझौता किया है। इससे यात्रियों को नमो भारत कॉरिडोर के स्टेशनों और उनके गंतव्य तक आवागमन में असुविधा नहीं होगी।