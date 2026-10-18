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पैसों की खातिर महिला ने दुधमुंहे का कर दिया सौदा, दो लाख में बेचा अपने जिगर का टुकड़ा

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान
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कासगंज में एक महिला ने पैसों की खातिर अपने दुधमुंहे बच्चे को दो लाख रुपये में बेच दिया। महिला ने बच्चे को बेचने के बाद अपहरण का शोर मचा दिया। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया।

kasganj police
कासगंज पुलिस

कासगंज, हिंदुस्तान संवाद। बच्चे की खातिर मां घर-परिवार और दुनिया से भी लड़ जाती है, लेकिन अपने बच्चे को एक खरोच तक नहीं आने देती। यूपी के कासगंज में इससे उलट मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने पैसों की खातिर अपने दुधमुंहे बच्चे को बेच दिया। बच्चे का सौदा करने के बाद महिला ने बच्चे के अपहरण का शोर मचा दिया। मामला जब पुलिस के पास पहुंची तो उसने मामले से पर्दा उठा दिया। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि महिला ने अपने दुधमुंहे बच्चे का दो लाख रुपये में सौदा कर दिया था। खरीददार ने महिला को एक लाख तीस हजार रुपये भी दिए थे। बच्चे की मां समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

एसपी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि 17 अक्तूबर को अरविंद पुत्र रमेश चंद्र निवासी बनुपुर पुख्ता थाना सोरों ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि वह फरीदाबाद में काम करता है। 16 अक्तूबर को उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि छोटे बेटे को दवा दिलाने कासंगज गई थी। बस स्टैंड पर एक अज्ञात महिला को बच्चा देकर लघुशंका के लिए चली गई। लौटी तो महिला बच्चा लेकर गायब हो गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी।

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दंपति को बेच दिया था बच्चा

पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि खुद महिला ने ही अपने डेढ़ माह के बेटे को डा. अरुण और उसकी पत्नी के साथ मिलकर एक दंपति को बेच दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। सीओ नगर आंचल चौहान के नेतृत्व में थाना सोरों पुलिस, मिशन शक्ति टीम एवं एसओजी ने सबूत जुटने के बाद आरोपी मां निवासी बनूपुर पुख्ता सोरों, डा.अरुण कुमार, उनकी पत्नी निवासी ग्राम सलेमपुर उर्फ नगला भूतल सोरों, महीपाल एवं उसकी पत्नी निवासी सिकंदराराऊ हाथरस को चंदपुरा गऊपुरा कट के पास बने यात्री प्रतीक्षालय से गिरफ्तार कर लिया।

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बैंक में जमा कर दिए थे एक लाख 20 हजार रुपये

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बेचे गए डेढ़ माह के बच्चे और 80 हजार रुपए बरामद कर लिए। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसने अपने बच्चे को कुल एक लाख 30 हजार रुपये में बेचा था। एक लाख 20 हजार रुपये बैंक में जमा कर दिए। शेष दस हजार रुपये नकद लिए। बैंक में जमा रुपये में से वह 20 हजार निकाल सिए। डा.अरुण और उसकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने बच्चे सौदा दो लाख में किया था, जिसमें से एक लाख बीस हजार बच्चे की मां के खाते में तथा दस हजार रुपये उसे नकद दे दिए। शेष सत्तर हजार में से 10 हजार उन्होंने खर्च कर दिए। बाकी 60 हजार रुपये उसके कमरे व लहरा रोड सोरों स्थित उसकी दुकान पर रखे हैं, जो पुलिस ने बरामद किए। महीपाल और उसकी पत्नी ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने बच्चे की मां की सहमति से डा. अरुण कुमार व उसकी पत्नी के माध्यम से दो लाख रुपये में बच्चे को खरीदा था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सोरों इंस्पेक्टर लोकेश भाटी, एसओजी प्रभारी निरीक्षक रितेश कुमार शामिल रहे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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