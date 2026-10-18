पैसों की खातिर महिला ने दुधमुंहे का कर दिया सौदा, दो लाख में बेचा अपने जिगर का टुकड़ा
कासगंज में एक महिला ने पैसों की खातिर अपने दुधमुंहे बच्चे को दो लाख रुपये में बेच दिया। महिला ने बच्चे को बेचने के बाद अपहरण का शोर मचा दिया। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया।
कासगंज, हिंदुस्तान संवाद। बच्चे की खातिर मां घर-परिवार और दुनिया से भी लड़ जाती है, लेकिन अपने बच्चे को एक खरोच तक नहीं आने देती। यूपी के कासगंज में इससे उलट मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने पैसों की खातिर अपने दुधमुंहे बच्चे को बेच दिया। बच्चे का सौदा करने के बाद महिला ने बच्चे के अपहरण का शोर मचा दिया। मामला जब पुलिस के पास पहुंची तो उसने मामले से पर्दा उठा दिया। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि महिला ने अपने दुधमुंहे बच्चे का दो लाख रुपये में सौदा कर दिया था। खरीददार ने महिला को एक लाख तीस हजार रुपये भी दिए थे। बच्चे की मां समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
एसपी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि 17 अक्तूबर को अरविंद पुत्र रमेश चंद्र निवासी बनुपुर पुख्ता थाना सोरों ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि वह फरीदाबाद में काम करता है। 16 अक्तूबर को उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि छोटे बेटे को दवा दिलाने कासंगज गई थी। बस स्टैंड पर एक अज्ञात महिला को बच्चा देकर लघुशंका के लिए चली गई। लौटी तो महिला बच्चा लेकर गायब हो गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी।
दंपति को बेच दिया था बच्चा
पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि खुद महिला ने ही अपने डेढ़ माह के बेटे को डा. अरुण और उसकी पत्नी के साथ मिलकर एक दंपति को बेच दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। सीओ नगर आंचल चौहान के नेतृत्व में थाना सोरों पुलिस, मिशन शक्ति टीम एवं एसओजी ने सबूत जुटने के बाद आरोपी मां निवासी बनूपुर पुख्ता सोरों, डा.अरुण कुमार, उनकी पत्नी निवासी ग्राम सलेमपुर उर्फ नगला भूतल सोरों, महीपाल एवं उसकी पत्नी निवासी सिकंदराराऊ हाथरस को चंदपुरा गऊपुरा कट के पास बने यात्री प्रतीक्षालय से गिरफ्तार कर लिया।
बैंक में जमा कर दिए थे एक लाख 20 हजार रुपये
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बेचे गए डेढ़ माह के बच्चे और 80 हजार रुपए बरामद कर लिए। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसने अपने बच्चे को कुल एक लाख 30 हजार रुपये में बेचा था। एक लाख 20 हजार रुपये बैंक में जमा कर दिए। शेष दस हजार रुपये नकद लिए। बैंक में जमा रुपये में से वह 20 हजार निकाल सिए। डा.अरुण और उसकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने बच्चे सौदा दो लाख में किया था, जिसमें से एक लाख बीस हजार बच्चे की मां के खाते में तथा दस हजार रुपये उसे नकद दे दिए। शेष सत्तर हजार में से 10 हजार उन्होंने खर्च कर दिए। बाकी 60 हजार रुपये उसके कमरे व लहरा रोड सोरों स्थित उसकी दुकान पर रखे हैं, जो पुलिस ने बरामद किए। महीपाल और उसकी पत्नी ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने बच्चे की मां की सहमति से डा. अरुण कुमार व उसकी पत्नी के माध्यम से दो लाख रुपये में बच्चे को खरीदा था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सोरों इंस्पेक्टर लोकेश भाटी, एसओजी प्रभारी निरीक्षक रितेश कुमार शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
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