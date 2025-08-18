for ransom cousin killed 10 year old child by slitting his throat with a blade arrested in encounter in bareilly अपहरण के बाद हत्या, फुफेरे भाई ने 10 साल के बच्चे ब्लेड से रेत डाला गला; मांगी थी 10 लाख की फिरौती, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfor ransom cousin killed 10 year old child by slitting his throat with a blade arrested in encounter in bareilly

अपहरण के बाद हत्या, फुफेरे भाई ने 10 साल के बच्चे ब्लेड से रेत डाला गला; मांगी थी 10 लाख की फिरौती

बच्चे को तलाश करने के दौरान आरोपी वसीम भी परिवार के साथ लगा हुआ था। इसी वजह से परिवार वालों को उस पर शक नहीं हुआ। पुलिस जांच में वसीम का नाम आया तो उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। वसीम ने कबूल किया कि उसने जंगल में ब्लेड से गला रेतकर बच्चे की हत्या कर दी है।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, बरेलीMon, 18 Aug 2025 01:38 PM
share Share
Follow Us on
अपहरण के बाद हत्या, फुफेरे भाई ने 10 साल के बच्चे ब्लेड से रेत डाला गला; मांगी थी 10 लाख की फिरौती

यूपी के बरेली में अपहरण के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिरौती के लिए सगे फुफेरे भाई ने 10 साल के एक बच्चे की ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी। हत्यारोपी भाई को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। बच्चा रविवार की शाम खेलने के दौरान लापता हो गया था। उसके पिता ने रात करीब साढ़े 10 बजे थाने में उसके गायब होने की सूचना दी। बच्चे के गायब होने के बाद पिता के मोबाइल पर फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच और मुखबिर की सूचना से गांव में रहने वाले सखावत के सगे भांजे वसीम का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। थोड़ी देर बाद वसीम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर बच्चे के शव को खेत में तिल की फसल के बीच से बरामद कर लिया गया।

दिल दहला देने वाली यह वारदात बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के टिटौली गांव में हुई। जिस बच्चे को अगवा करने के बाद मार डाला गया उसका नाम आहिल था। उसके पिता सखावत और पूरा परिवार इस घटना से टूट गया है।

ये भी पढ़ें:3 बच्चों की मां को पति ने रंगरेलियां मनाते पकड़ा, फिर जो किया उससे दंग रह गए सब

साथ में बच्चे को ढूंढ रहा था आरोपी

आरोपी वसीम बच्चे की खोज में लगातार परिवार के साथ मौजूद था, जिसके चलते परिवार वालों को शक नहीं हुआ। पुलिस जांच में वसीम का नाम आया तो उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। इस पर वसीम ने कबूल किया कि उसने आहिल को बहला-फुसलाकर बाइक से ले जाकर ग्राम विक्रमपुर, थाना शाही के जंगल में ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी और शव तिल की फसल में छुपा दिया है। उसने बताया कि पुलिस को सूचना हो जाने के कारण उसने ब्लेड से बच्चे का गला काटकर हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें:आगरा के होटल में लगी आग, एसी कंप्रेशर फटने की आशंका; मचा हड़कंप

बाइक बरामदगी के दौरान पुलिस पर किया फायर

पुलिस ने वसीम की निशानदेही पर बच्चे आहिल का शव खेत से बरामद कर लिया। हालांकि इस दौरान उसने पुलिस पर फायर कर भागने की कोशिश भी की। पुलिस घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और ब्लेड की बरामदगी के लिए वसीम को लेकर गई तो उसने वहां झाड़ियों में छिपाकर रखे तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल वसीम को सीएचसी फतेहगंज पश्चिमी में भर्ती कराया गया है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

एसएसपी के नेतृत्व में हुई पूरी कार्रवाई

फिरौती मैसेज मिलने के बाद बच्चे के पिता ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। रात में ही एसएसपी अनुराग आर्य टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और उनके नेतृत्व में शव की बरामदगी से लेकर आरोपी की गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की गई।

Child Kidnapping Murder In Uttar Pradesh UP Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |