यूपी में मिशन 2027 को लेकर चाय-चाट और पानवालों तक भी पहुंचेगी BJP, मुहिम की कमान भूपेंद्र चौधरी को
यूपी में मिशन 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाय-चाट और पानवालों तक भी पहुंचेगी। बीजेपी उनसे संपर्क और संवाद करेगी। इस अभियान की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सौंपी गई है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर पिछड़े वर्गों, पारंपरिक कारीगरों एवं छोटे व्यवसायियों के बीच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2027 को लेकर उनसे संपर्क और संवाद करेगी। छोटे व्यवसायी संपर्क अभियान के अंतर्गत पार्टी चायवाला, पानवाला, चाटवाला, सैलून संचालक, नाई, मोची, शिल्पकार, लोहार, कुम्हार, बुनकर, कारीगर तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों तक पहुंचेगी। इस मुहिम के अनुश्रवण की जिम्मेदारी पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सौंपी है। स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप, धर्मवीर प्रजापति और हंसराज विश्वकर्मा भी चौधरी के साथ जुटेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान की तैयारियों को लेकर पार्टी की बैठक मंगलवार को मंत्री नरेंद्र कश्यप के यहां हुई। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कहा कि समाज के परंपरागत व्यवसायों से जुड़े लोगों को संगठनात्मक रूप से जोड़ना और उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से परिचित कराना महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रदेश से लेकर विधानसभा एवं शक्ति केंद्र स्तर तक समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए।
विश्वकर्मा श्रम-सम्मान योजना के 4.5 लाख लाभार्थियों से होगा संपर्क
प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम-सम्मान अभियान के अंतर्गत लगभग 4.5 लाख लाभार्थी सूचीबद्ध हैं। इन सभी लाभार्थियों की विधानसभा स्तर पर सूची तैयार कर उनसे संपर्क किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलनों का आयोजन कर उन्हें सरकार की योजनाओं, प्रशिक्षण, स्वरोजगार एवं आर्थिक सहायता से संबंधित जानकारी दी जाएगी। छोटे व्यवसायियों तक भी भाजपा का संपर्क अभियान पहुंचेगा। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति से लेकर पारंपरिक शिल्पकार, मोची, नाई, कुम्हार और रेहड़ी-पटरी पर व्यवसाय करने वाले लोगों तक पहुंचना इस अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पार्टी की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना है।
1 से 10 दिसंबर तक प्रदेशभर में चलेगा विशेष अभियान
बैठक में निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार विश्वकर्मा श्रम-सम्मान योजना के लाभार्थियों के विधानसभा स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में विश्वकर्मा श्रम-सम्मान योजना के लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा प्रमुख नामित किया जाएगा। छोटे व्यवसायियों की सूची शक्ति केंद्र स्तर पर तैयार की जाएगी। बैठक में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री प्रवीण भाटी, शिवनाथ चौधरी, ज्योति सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र भगौर, रामनरेश वर्मा, अरविंद मौर्य, रामकुमार विश्वकर्मा आदि उपस्थिति रहे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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