मां की गला घोटकर हत्या करने वाले कलियुगी बेटे पुलिस ने भेजा जेल, 500 रुपये के लिए बना कातिल

संक्षेप: मुरादाबाद में जमीन बेचने से मना करने पर मां की गला घोटकर हत्या करने के आरोपी इकलौते बेटे कपिल को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा कि शराब के लिए पांच सौ रुपये देने से मां ने मना कर दिया था।

यूपी के मुरादाबाद में जमीन बेचने से मना करने पर मां की गला घोटकर हत्या करने के आरोपी इकलौते बेटे कपिल को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा कि शराब के लिए पांच सौ रुपये देने से मां ने मना कर दिया था इसीलिए गुस्से में रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव उमरी निवासी सावित्री (50) के पति ऋषिपाल की 2016 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद सात बीघा जमीन पत्नी सावित्री के नाम दर्ज हो गई थी। सावित्री अपनी बेटी रोशनी और इकलौते बेटे कपिल की शादी कर चुकी थीं।

कपिल मजदूरी करता था और अपनी पत्नी ललिता व तीन बच्चों वैभव, दिव्यांशी और आराध्या के साथ मां के पास ही रह रहा था। वह शराब पीने का भी आदी था। पिछले कुछ समय से कपिल अपनी मां पर जमीन बेचने के लिए दबाव बना रहा था, जबकि मां सावित्री इसके लिए तैयार नहीं थी। इस बीच तीन दिन पूर्व कपिल की पत्नी ललिता अपने तीनों बच्चों को लेकर सिविल लाइंस के गौतमनगर स्थित मायके चली गई थी। घर में कपिल और उसकी मां सावित्री अकेली थी। शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे कपिल ने अपनी मां की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी और बहन को कॉल करके बताया कि मां जीने से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद 17 घंटे तक वह शव के पास ही बैठकर रोते हुए दुखी होने का ड्रामा करता रहा था।

साले ने फोन करके बुलाई थी पुलिस शनिवार सुबह जब आरोपी का साला योगेंद्र वहां पहुंचा, तो मृतका के गले पर निशान देखकर उसे शक हुआ और उसने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें गला घोटकर हत्या करने की पुष्टि हुई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मामले में साले योगेंद्र की तहरीर पर आरोपी कपिल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने शराब के लिए पैसे न मिलने पर गुस्से में हत्या करने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सी और जिस कागज से खून पोछा था उसे भी बरामद कर लिया गया। रविवार को एसओ पाकबड़ा योगेश कुमार की टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। हत्यारोपी बोला, शराब के नशे में मैने मां को मार दिया।