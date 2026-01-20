बीएचयू में पहली बार दो छात्रों को सामुदायिक सेवा की सजा, तीन को 15 दिनों के लिए किया सस्पेंड

संक्षेप: बीएचयू की स्थायी समिति ने छात्र पुनीत मिश्रा और शिवम सोनकर को चेतावनी के साथ 10 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा दी है। इन्हें रोज दो घंटे सामुदायिक सेवा करनी होगी।

बीएचयू की अनुशासन समिति ने पिछले साल के एक मामले में पांच छात्रों पर कार्रवाई की है। इनमें दो छात्रों को चेतावनी के साथ 10 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। यह पहली बार है कि विवि में किसी छात्र पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में सामुदायिक सेवा का दंड लगाया गया है। पिछले वर्ष विद्वत परिषद की बैठक में छात्रों को सामुदायिक सेवा का दंड लगाने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण 24 मई-2025 को सर सुंदरलाल अस्पताल के एमएस के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन के प्रयास से जुड़ा है।

मामले में जांच और सुनवाई के बाद बीएचयू की स्थायी समिति ने छात्र पुनीत मिश्रा और शिवम सोनकर को चेतावनी के साथ 10 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा दी है। इन्हें रोज दो घंटे सामुदायिक सेवा करनी होगी। शिवम सोनकर वही छात्र है जिसने पीएचडी प्रवेश के लिए एक महीने कुलपति आवास के बाहर धरना दिया था। इसी क्रम में पल्लव, सत्यनारायण और श्यामल कुमार को 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। हॉस्टल या लाइब्रेरी में दिखने पर इन्हें स्थायी रूप से निलंबित करने की भी चेतावनी दी गई है।