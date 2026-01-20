बीएचयू में पहली बार दो छात्रों को सामुदायिक सेवा की सजा, तीन को 15 दिनों के लिए किया सस्पेंड
बीएचयू की स्थायी समिति ने छात्र पुनीत मिश्रा और शिवम सोनकर को चेतावनी के साथ 10 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा दी है। इन्हें रोज दो घंटे सामुदायिक सेवा करनी होगी।
बीएचयू की अनुशासन समिति ने पिछले साल के एक मामले में पांच छात्रों पर कार्रवाई की है। इनमें दो छात्रों को चेतावनी के साथ 10 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। यह पहली बार है कि विवि में किसी छात्र पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में सामुदायिक सेवा का दंड लगाया गया है। पिछले वर्ष विद्वत परिषद की बैठक में छात्रों को सामुदायिक सेवा का दंड लगाने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण 24 मई-2025 को सर सुंदरलाल अस्पताल के एमएस के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन के प्रयास से जुड़ा है।
मामले में जांच और सुनवाई के बाद बीएचयू की स्थायी समिति ने छात्र पुनीत मिश्रा और शिवम सोनकर को चेतावनी के साथ 10 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा दी है। इन्हें रोज दो घंटे सामुदायिक सेवा करनी होगी। शिवम सोनकर वही छात्र है जिसने पीएचडी प्रवेश के लिए एक महीने कुलपति आवास के बाहर धरना दिया था। इसी क्रम में पल्लव, सत्यनारायण और श्यामल कुमार को 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। हॉस्टल या लाइब्रेरी में दिखने पर इन्हें स्थायी रूप से निलंबित करने की भी चेतावनी दी गई है।
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे बीएचयू के छह सदस्य
मॉरीशस में 22-23 जनवरी को होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बीएचयू के दृश्यकला संकाय के छह शिक्षक और शोधार्थी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संवाद और दृश्यकला अनुसंधान पर आधारित इस सम्मेलन में बीएचयू की पेंटिंग विभागाध्यक्ष प्रो. जसमिंदर कौर, व्यावहारिक कला विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष अरोड़ा, डॉ. शांति स्वरूप सिन्हा, डॉ. महेश सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार के साथ शोधार्थी हिमेश बाबूलाल और अस्मिता शामिल होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एवं शिल्प महाविद्यालय के डॉ. रविकांत पांडेय भी उनके साथ होंगे।