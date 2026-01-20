Hindustan Hindi News
बीएचयू में पहली बार दो छात्रों को सामुदायिक सेवा की सजा, तीन को 15 दिनों के लिए किया सस्पेंड

संक्षेप:

बीएचयू की स्थायी समिति ने छात्र पुनीत मिश्रा और शिवम सोनकर को चेतावनी के साथ 10 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा दी है। इन्हें रोज दो घंटे सामुदायिक सेवा करनी होगी।

Jan 20, 2026 11:04 pm IST Dinesh Rathour वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
बीएचयू की अनुशासन समिति ने पिछले साल के एक मामले में पांच छात्रों पर कार्रवाई की है। इनमें दो छात्रों को चेतावनी के साथ 10 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। यह पहली बार है कि विवि में किसी छात्र पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में सामुदायिक सेवा का दंड लगाया गया है। पिछले वर्ष विद्वत परिषद की बैठक में छात्रों को सामुदायिक सेवा का दंड लगाने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण 24 मई-2025 को सर सुंदरलाल अस्पताल के एमएस के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन के प्रयास से जुड़ा है।

मामले में जांच और सुनवाई के बाद बीएचयू की स्थायी समिति ने छात्र पुनीत मिश्रा और शिवम सोनकर को चेतावनी के साथ 10 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा दी है। इन्हें रोज दो घंटे सामुदायिक सेवा करनी होगी। शिवम सोनकर वही छात्र है जिसने पीएचडी प्रवेश के लिए एक महीने कुलपति आवास के बाहर धरना दिया था। इसी क्रम में पल्लव, सत्यनारायण और श्यामल कुमार को 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। हॉस्टल या लाइब्रेरी में दिखने पर इन्हें स्थायी रूप से निलंबित करने की भी चेतावनी दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे बीएचयू के छह सदस्य

मॉरीशस में 22-23 जनवरी को होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बीएचयू के दृश्यकला संकाय के छह शिक्षक और शोधार्थी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संवाद और दृश्यकला अनुसंधान पर आधारित इस सम्मेलन में बीएचयू की पेंटिंग विभागाध्यक्ष प्रो. जसमिंदर कौर, व्यावहारिक कला विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष अरोड़ा, डॉ. शांति स्वरूप सिन्हा, डॉ. महेश सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार के साथ शोधार्थी हिमेश बाबूलाल और अस्मिता शामिल होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एवं शिल्प महाविद्यालय के डॉ. रविकांत पांडेय भी उनके साथ होंगे।

Dinesh Rathour

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
