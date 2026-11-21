हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद रामपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आजम खान ने यूपी में ओवैसी की बढ़ती सक्रियता पर तंज कसा था। आजम खान ने कहा था कि यहां के लोगों को हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं आती, बल्कि यहां पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है।

उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने जमानत पर जेल से बाहर आए आजम खान की 'हैदराबादी बिरयानी' वाली टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि बाज लोगों के लिए खाना प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन उनके लिए खाना प्राथमिकता नहीं है; वे जिंदा रहने के लिए खाते हैं, न कि खाने के लिए जिंदा रहते हैं।

दरअसल, हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद रामपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आजम खान ने ओवैसी की उत्तर प्रदेश में बढ़ती सक्रियता पर तंज कसा था। आजम खान ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं आती, बल्कि यहां पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है।

ओवैसी ने किसे बताया बाज? एबीपी चैनल को एक कार्यक्रम में जब इस बयान पर ओवैसी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भारत की विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि छात्र जीवन से ही उन्हें जो मिला उन्होंने वो खा लिया। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि वे उत्तर प्रदेश में किसी व्यंजन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, संविधान और अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों पर बात करने आए हैं।

ओवैसी ने कहा, "फैसला यह करना है कि खाने के लिए जिंदा रहना है या जिंदा रहने के लिए खाना है। तो ये डायवर्सिटी है भारत की। अब हम तो बाहर पड़े हैं स्टूडेंट डेज में जो मिल जाता हम खा लेते थे। तो मेरे लिए कोई खाना प्रायोरिटी नहीं है और बाज लोगों के लिए खाना प्रायोरिटी होगा। मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है।"

मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर तत्कालीन सपा सरकार पर निशाना उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने हस्तक्षेप का कारण बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दंगों के बाद वे खुद राहत शिविरों में गए थे और वहां के विस्थापित परिवारों की पीड़ा को करीब से देखा था। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कई आरोप लगाए।

ओवैसी के अनुसार, दंगों के पीड़ितों को आज तक पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में पीड़ित महिलाओं पर दबाव डालकर मुकदमे वापस करवाए गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब दंगा पीड़ित कड़ाके की सर्दी में राहत कैंपों में दिन गुजार रहे थे, उस समय सैफई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था।

जब इंटरव्यू में उनसे भाजपा नेताओं पर से मुकदमे वापस लेने के बारे में पूछा गया, तो ओवैसी ने दावा किया कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब उनकी मेज पर कई नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच से जुड़ी फाइलें लंबित थीं, लेकिन तत्कालीन सरकार ने अभियोजन की अनुमति नहीं दी।

'वोट काटने' के आरोपों और गठबंधन पर ओवैसी का पक्ष विपक्षी दलों की ओर से AIMIM पर 'वोट काटने वाली पार्टी' होने के आरोपों को खारिज करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने तर्क दिया कि 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर सपा और अन्य विपक्षी दलों को वोट दिया, फिर भी वे भाजपा को नहीं रोक पाए, इसलिए हार की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती।