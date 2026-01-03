Hindustan Hindi News
70 साल तक पउआ पिलाकर झउवा भर वोट ले रही थीं, विपक्ष पर मंत्री संजय निषाद का तीखा हमला

Jan 03, 2026 09:12 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ
लखनऊ पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद ने शनिवार को कांग्रेस, सपा और बसपा पर तीखा हमला किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, 70 साल से पउआ पिलाकर झउआ भर वोट लिया जा रहा था। अब ‘झउआ’ भर वोट लेने वाले सत्ता से बाहर हैं। हम मतदाताओं को और जागरूक करेंगे। उन्होंने अपने सरकारी आवास में पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगवाने और 13 जनवरी से संकल्प यात्रा निकालने की बात कही है। उन्होंने बातचीत में कहा कि फूलन देवी की जयंती के अवसर पर प्रतिमा लगाई जाएगी।

मंत्री के आवास परिसर में पहले ही डॉ. राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा स्थापित है। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक प्रतिमा लगी रहेगी। उसके बाद हम प्रतिमा अपने साथ ले जाएंगे। उनकी प्रतिमा सामाजिक न्याय और स्वाभिमान के संकल्प का प्रतीक होगी। उनके अलावा समाज के अन्य महापुरुषों की मूर्ति भी लगाई जाएगी। संजय निषाद ने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में स्वतंत्रता दिलाने वाले अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाने के लिए वह सरकार को पत्र लिखेंगे। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी को लखनऊ के आशियाना स्थित डा. बीआर अंबेडकर सभागार में 13वां संकल्प दिवस मनाया जाएगा। इसमें भाजपा और अन्य सहयोगी दलों को भी आमंत्रित किया गया है।

आयोजन में आरक्षण, शिक्षा और अन्य सामाजिक मुद्दों पर सामाजिक गोष्ठी का प्रस्ताव पास किया जाएगा। उसी दिन से वह उत्तर प्रदेश में निषाद बाहुल्य जिलों में संकल्प यात्रा भी निकालेंगे। महाराजा गुह्यराज निषाद की जयंती तक यह यात्रा चलेगी। यात्रा में सरकार की ओर से किए गए कामकाज के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। पार्टी इस यात्रा से मछुआ समाज के बीच व्यापक जनसंपर्क की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि संकल्प दिवस पार्टी की कोर कमेटी द्वारा आयोजित होगा। कार्यक्रम किसी पार्टी के बैनर तले नहीं होगा।

