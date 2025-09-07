for 70 rupees a child took his life grabbed his mother s hair and threw her on ground smashed her head with a brick 70 रुपए के लिए कलेजे के टुकड़े ने ले ली जान, मां के बाल पकड़ जमीन पर पटका; ईंट से कूच डाला सिर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
70 रुपए के लिए कलेजे के टुकड़े ने ले ली जान, मां के बाल पकड़ जमीन पर पटका; ईंट से कूच डाला सिर

70 रुपए के लिए कलेजे के टुकड़े ने ले ली जान, मां के बाल पकड़ जमीन पर पटका; ईंट से कूच डाला सिर

बेटा घर पहुंचा और शराब के क्वार्टर के लिए 70 रुपये मांगे। मना करते हुए बुजुर्ग मां घर के अंदर चली गई और कुंडी लगा ली। इस पर कलियुगी बेटे ने ईंट से वार कर कुंडी तोड़ दी। अंदर घुसकर मां के बाल पकड़ कर जमीन पर पटका और ईंट से तब तक वार करता रहा जब तक मां की जान नहीं निकल गई।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुरSun, 7 Sep 2025 11:13 AM
70 रुपए के लिए कलेजे के टुकड़े ने ले ली जान, मां के बाल पकड़ जमीन पर पटका; ईंट से कूच डाला सिर

जिसे कलेजे का टुकड़ा माना वही बेटा जब नशे की गिरफ्त में फंसा तो 70 रुपये के लिए मां की हत्या कर दी। कानपुर के सेन पश्चिम पारा की इस घटना से लोग हैरान रह गए हैं। नशे में धुत होकर बेटा घर पहुंचा और शराब के क्वार्टर के लिए 70 रुपये मांगे। पैसे देने से मना करते हुए बुजुर्ग मां घर के अंदर चली गई और कुंडी लगा ली। इस पर कलियुगी बेटे ने ईंट से वार कर कुंडी तोड़ दी। अंदर घुसकर मां के बाल पकड़ कर जमीन पर पटका और ईंट से तब तक वार करता रहा जब तक मां की जान नहीं निकल गई। वृद्धा को मौत के घाट उतारने के बाद वह भागने लगा। शोरगुल सुनकर जुटे ग्रामीणों ने उसे पकड़ने के बाद जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। एसीपी घाटमपुर व सेन पश्चिम पारा पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

कसिगवां गांव निवासी 65 वर्षीय राजेश्वरी अपने चार बेटों उमेश, सुशील, राजाराम उर्फ लादेन और मनोज के साथ रहती थीं। किसान पति तुलसीराम की 15 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा बेटा उमेश वर्षों पहले साधु बन गया और घर से अलग हो गया जबकि दूसरे नंबर का सुशील विवाहित होने के बाद परिवार संग अलग रहने लगा। राजेश्वरी राजाराम व मनोज के साथ रहती थीं। शनिवार दोपहर छोटा बेटा मनोज फैक्ट्री में काम करने गया था। इसी दौरान मंझला बेटा राजाराम उर्फ लादेन नशे में धुत होकर घर पहुंचा और मां से शराब पीने के लिए रुपये मांगे।

बोला, क्वार्टर लेना है 70 रुपये दे दो। राजेश्वरी ने मना किया तो गालियां देने लगा और हाथापाई शुरू कर दी। जान से मारने की धमकी भी दी। उसने ईंट से दरवाजे की कुंडी तोड़ दी और कमरे में घुस गया। जमीन पर पटक कर ईंट से वार कर मौत के घाट उतार दिया।

पड़ोसी चिल्लाते रहे पर वह रुका नहीं

पैसे न मिलने पर लादेन इस कदर बौखला गया कि उसने सबसे पहले मां के सिर पर ईंट से प्रहार किया। चीख सुन कर पड़ोसी छत से चिल्लाते रहे लेकिन वह वार करता रहा। राजेश्वरी बचाने की गुहार लगाती रहीं। तक तक वह ईंट मारता रहा जब तक मां की मौत नहीं हो गई।

ग्रामीणों को धमकाया, मार डालूंगा

हत्यारोपित जब भागने लगा तो ग्रामीणों ने उसका पीछा किया। इस पर वह धमकाने लगा कि कोई पीछे आया तो सबको मार दूंगा। पकड़ में आने के बाद भी वह गाली-गलौज करता रहा। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। इंस्पेक्टर कुशलपाल सिंह ने बताया कि हत्यारोपी शराब का लती है।

