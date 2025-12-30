महज 200 रुपये के लिए सेल्समैन को नग्न कर बेल्ट से पीटा, फिर ईंट से कूचकर मार डाला

संक्षेप: कानपुर में रविवार को निराला नगर रेलवे मैदान में रविवार रात 200 रुपये के विवाद में युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। दोस्त ने अपने भतीजे संग युवक को शराब पिलाई, फिर नग्न कर बेल्ट से पीटा और ईंट से सिर कूचकर मौत के घाट उतार दिया।

यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां रविवार को निराला नगर रेलवे मैदान में रविवार रात 200 रुपये के विवाद में युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। दोस्त ने अपने भतीजे संग युवक को शराब पिलाई, फिर नग्न कर बेल्ट से पीटा और ईंट से सिर कूचकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी शव को मैदान में छोड़कर फरार हो गए। सोमवार सुबह कुत्तों को शव नोंचते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

नौबस्ता संजय गांधी नगर निवासी 35 वर्षीय राहुल अवस्थी रमईपुर स्थित एचपी के पेट्रोल पंप पर सेल्समैन था। उसे 22 दिसंबर को नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस के अनुसार राहुल ने बाबानगर निवासी दोस्त कामता शर्मा से 200 रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस न कर पाने पर दो दिन पहले दोनों में विवाद हुआ था। इसी रंजिश में कामता ने रविवार रात राहुल को शराब पीने के बहाने बुलाया। बाइक से तीनों साकेतनगर से शराब लेकर रेलवे मैदान पहुंचे। शराब पीने के बाद फिर रुपये मांगने पर विवाद बढ़ा। चाचा-भतीजे ने बेल्ट ,इंटरलॉकिंग ईंट से राहुल की हत्या कर दी। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने पूछताछ में कामता ने हत्या कबूल की। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा।

कपड़ों की वजह से बेल्ट बेअसर तो नग्न कर मारा, फिर कूंचा सिर महज 200 रुपये के लिए दोस्त राहुल अवस्थी की हत्या के आरोपी दोस्त कामता शर्मा पर मानों खून सवार था। रेलवे मैदान में शराब पीने के बाद उसने अपने भतीजे मोहित के साथ मिलकर राहुल को बेल्ट से मारना शुरू किया। सर्दी में जैकेट आदि पहने होने की वजह से जब राहुल के असर नहीं हुआ तो भतीजे के साथ मिलकर उसे नग्न कर दिया। इसके बाद दोबारा बेल्टों से मारना शुरू किया और अंत में ईंट से चेहरा व सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी। पकड़े जाने के बाद कामता शर्मा ने पूरी वारदात कबूल कर ली है। इस दौरान उसके चेहरे पर जरा भी शिकन देखने को नहीं मिली।

पुलिस पूछताछ में कामता ने बताया, ‘राहुल मेरा कई साल पुराना मित्र था, वह रमईपुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर सेल्समैन की नौकरी करता था। हालांकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसी वजह से जरूरत पड़ने पर उसने 200 रुपये उधार लिए थे। कई बार रुपये मांगे पर दिए नहीं। दो दिन पहले गाली तक दे डाली। इसके बाद मैंने उसकी हत्या की साजिश रची।’

कामता को लेकर पिता के पास गया था राहुल डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि राम प्रकाश अवस्थी नौबस्ता गल्ला मंडी के आगे बिनगवां स्थित ऑयल डिपो में गार्ड हैं। वर्तमान में परिवार के साथ संजयगांधी नगर में रहते हैं। परिवार में एक ही मोबाइल है। रविवार रात करीब 10:45 बजे राहुल अपनी बाइक से पिता को मोबाइल देने पहुंचा, तब कामता उसके साथ था। उसने पिता से कुछ देर में लौटने की बात कही थी। रास्ते में कामता ने अपने भतीजे मोहित को भी बाइक पर बैठा लिया था। हत्या के बाद पुलिस ने ऑयल डिपो के सामने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो कामता बाइक पर बैठा नजर आया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया।