1700 रुपए के लिए कातिल बन गए दोस्त, गला दबाकर हत्या की; जंगल में फेंक दी लाश

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दो दोस्त महज 1700 रुपए के लिए दोस्त का कातिल बन गए। उन्होंने गला दबाकर अपने दोस्त को मार डाला और उसकी लाश को जंगल में ले जाकर फेंक दिया। 12 दिन पहले हुई कत्ल की इस वारदात ने लोगों को हैरान कर दिया। मारे गए शख्स के बेटे की तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के बजिया-जौराही बार्डर की है। यहां के जंगल में मिले कंकाल के मामले में पुलिस ने मंगलवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों ने 12 दिन पहले 1700 रुपये नहीं देने पर अपने दोस्त की गला दबाकर हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था। इधर, लापता शख्स की तलाश में उसके घरवाले बुरी तरह परेशान थे।

बेटे ने बताया कि दोनों ने उसके पिता 50 वर्षीय रामप्यारे से उधार दिए 1700 रुपये की मांग की। पैसा न दे पाने पर वे उन्हें बाइक पर बैठाकर ले गए। इसके बाद से उनका पता नहीं चला। पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को जौराही तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों हत्या करने की बात स्वीकार कर ली।