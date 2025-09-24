for 1700 rupees friends turned murderers strangulated a man to death and dumped his body in the jungle 1700 रुपए के लिए कातिल बन गए दोस्त, गला दबाकर हत्या की; जंगल में फेंक दी लाश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsfor 1700 rupees friends turned murderers strangulated a man to death and dumped his body in the jungle

1700 रुपए के लिए कातिल बन गए दोस्त, गला दबाकर हत्या की; जंगल में फेंक दी लाश

लापता शख्स के बेटे ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी। उसने दो लोगों पर शक भी जताया था। थाने के प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने बताया कि कनवा-बरवाटोला निवासी सूरज ने सोमवार को थाने में तहरीर देकर 12 दिन से पिता के लापता होने की सूचना दी थी। बेटे ने बताया कि श्रीप्रसाद और जयप्रकाश घर पर आए थे।

Ajay Singh संवाददाता, सोनभद्रWed, 24 Sep 2025 02:01 PM
1700 रुपए के लिए कातिल बन गए दोस्त, गला दबाकर हत्या की; जंगल में फेंक दी लाश

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दो दोस्त महज 1700 रुपए के लिए दोस्त का कातिल बन गए। उन्होंने गला दबाकर अपने दोस्त को मार डाला और उसकी लाश को जंगल में ले जाकर फेंक दिया। 12 दिन पहले हुई कत्ल की इस वारदात ने लोगों को हैरान कर दिया। मारे गए शख्स के बेटे की तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के बजिया-जौराही बार्डर की है। यहां के जंगल में मिले कंकाल के मामले में पुलिस ने मंगलवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों ने 12 दिन पहले 1700 रुपये नहीं देने पर अपने दोस्त की गला दबाकर हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था। इधर, लापता शख्स की तलाश में उसके घरवाले बुरी तरह परेशान थे।

लापता शख्स के बेटे ने पुलिस से भी मामले की शिकायत की थी। उसने दो लोगों पर शक भी जताया था। बभनी थाने के प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने बताया कि कनवा-बरवाटोला निवासी सूरज ने सोमवार को थाने में तहरीर देकर 12 दिन से पिता के लापता होने की सूचना दी थी। तहरीर में उसने बताया था कि श्रीप्रसाद और जयप्रकाश निवासी धमकाटोला सालेनाग 12 दिन पहले घर पर आए थे।

बेटे ने बताया कि दोनों ने उसके पिता 50 वर्षीय रामप्यारे से उधार दिए 1700 रुपये की मांग की। पैसा न दे पाने पर वे उन्हें बाइक पर बैठाकर ले गए। इसके बाद से उनका पता नहीं चला। पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को जौराही तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों हत्या करने की बात स्वीकार कर ली।

श्रीप्रसाद ने बताया कि रामप्यारे को बाइक पर बीच में बैठाकर ले गए और गले में बंधे गमछे को पीछे से खींचकर कस दिया। इससे रामप्यारे की मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने बजिया-जौराही बार्डर के जंगल में ले जाकर फेंक दिया और लौट आए। इधर, रामप्यारे के परिवारीजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और अंतत: उनका भेद खुल गया।

