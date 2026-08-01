13 साल तक नहीं आया एक भी गवाह, कोर्ट के चक्कर लगाकर थका आरोपी, कबूल कर लिया गुनाह

कानपुर में 16 साल पहले दर्ज हुए मारपीट के एक मुकदमे में कोर्ट ने 13 साल तक गवाह का इंतजार किया। जब कोई गवाह नहीं आया तो कोर्ट के चक्कर लगाकर परेशान हुए अभियुक्त ने खुद ही गुनाह कुबूल कर लिया। जज ने उसे छह महीने की प्रोबेशन पर रिहा कर दिया।

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां बर्रा थाने में 16 साल पहले दर्ज हुए मारपीट के मुकदमे में कोर्ट ने 13 साल तक गवाह का इंतजार किया। जब कोई गवाह नहीं आया तो कोर्ट के चक्कर लगाकर परेशान हुए अभियुक्त ने खुद ही गुनाह कुबूल कर लिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम अमित सिंह ने उसे छह महीने की परिवीक्षा (Probation) अवधि पर रिहा कर दिया। शर्त है कि इस दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा।

गोरखपुर के इंद्रासन ने 9 जून 2010 को बर्रा थाने में अपने दत्तक बेटे अमर सिंह उर्फ रामदुलारे के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप अमर की मारपीट से तंग आकर एक साल पहले बर्रा का अपना मकान बेचकर वह गोरखपुर चला गया। 9 जून को लौटा तो टेंपो स्टैंड पर अमर ने रोक लिया और गालियां देते हुए कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा। अमर मारपीट करने लगा तो क्षेत्रीय लोगों ने बचाया था।

बर्रा पुलिस ने चार्जशीट लगाई और 16 अगस्त 2013 को अमर के खिलाफ कोर्ट ने आरोप भी तय कर दिए। हालांकि अब तक अभियोजन एक भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं कर सका। अधिवक्ता कैलाश सैनी ने बताया कि अमर सिंह कोर्ट के चक्कर लगाकर थक गया तो उसने खुद गुनाह स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 20 हजार के निजी मुचलके पर छह महीने की प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि अभियुक्त किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में लिप्त पाया जाता है तो उसे इस मामले में निर्धारित सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

मेरठ में पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद उधर, मेरठ के अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने 9 साल पहले के चर्चित हत्याकांड में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी को दोषी करार दिया है। अदालत ने मृतक बाबूराम की हत्या के आरोप में पत्नी दिया उर्फ दीपा को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।