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13 साल तक नहीं आया एक भी गवाह, कोर्ट के चक्कर लगाकर थका आरोपी, कबूल कर लिया गुनाह

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में 16 साल पहले दर्ज हुए मारपीट के एक मुकदमे में कोर्ट ने 13 साल तक गवाह का इंतजार किया। जब कोई गवाह नहीं आया तो कोर्ट के चक्कर लगाकर परेशान हुए अभियुक्त ने खुद ही गुनाह कुबूल कर लिया। जज ने उसे छह महीने की प्रोबेशन पर रिहा कर दिया।

For 13 years no witnesses appeared and finally accused confessed
13 साल तक गवाह नहीं आने के कारण आखिर में आरोपी ने जूर्म कबूल कर लिया

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां बर्रा थाने में 16 साल पहले दर्ज हुए मारपीट के मुकदमे में कोर्ट ने 13 साल तक गवाह का इंतजार किया। जब कोई गवाह नहीं आया तो कोर्ट के चक्कर लगाकर परेशान हुए अभियुक्त ने खुद ही गुनाह कुबूल कर लिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम अमित सिंह ने उसे छह महीने की परिवीक्षा (Probation) अवधि पर रिहा कर दिया। शर्त है कि इस दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा।

गोरखपुर के इंद्रासन ने 9 जून 2010 को बर्रा थाने में अपने दत्तक बेटे अमर सिंह उर्फ रामदुलारे के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप अमर की मारपीट से तंग आकर एक साल पहले बर्रा का अपना मकान बेचकर वह गोरखपुर चला गया। 9 जून को लौटा तो टेंपो स्टैंड पर अमर ने रोक लिया और गालियां देते हुए कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा। अमर मारपीट करने लगा तो क्षेत्रीय लोगों ने बचाया था।

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बर्रा पुलिस ने चार्जशीट लगाई और 16 अगस्त 2013 को अमर के खिलाफ कोर्ट ने आरोप भी तय कर दिए। हालांकि अब तक अभियोजन एक भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं कर सका। अधिवक्ता कैलाश सैनी ने बताया कि अमर सिंह कोर्ट के चक्कर लगाकर थक गया तो उसने खुद गुनाह स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 20 हजार के निजी मुचलके पर छह महीने की प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि अभियुक्त किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में लिप्त पाया जाता है तो उसे इस मामले में निर्धारित सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

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मेरठ में पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद

उधर, मेरठ के अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने 9 साल पहले के चर्चित हत्याकांड में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी को दोषी करार दिया है। अदालत ने मृतक बाबूराम की हत्या के आरोप में पत्नी दिया उर्फ दीपा को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 21 अक्टूबर 2017 की है। वादी मुकदमा ने थाना टीपी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाई बाबूरा की हत्या उनकी पत्नी दिया उर्फ दीपा ने अपने प्रेमी शिवम के साथ मिलकर की थी। हत्या कर शव को बोरे में बंद कर कबाड़ के कमरे में छिपा देने का भी आरोप है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद गहन जांच हुई थी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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