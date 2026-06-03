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पैरों के बीच पैर, फिर कुर्ते में डाला हाथ, ‘मैं ठाकुर हूं’ बोल कर चर्चित हुई बैंककर्मी से सरेराह अश्लील हरकतें

Yogesh Yadav कल्याणपुर (कानपुर), हिन्दुस्तान
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यूपी में कानपुर में बैंक के अंदर अपनी ही सहयोगी से झगड़े  के दौरान मैं ठाकुर हूं बोलकर चर्चा में आईं महिला बैंककर्मी से सरेराह छुड़छाड़ और अश्लील हरकत हुई है। बैंककर्मी ने इसका वीडियो भी पोस्ट कर आपबीती साझा की है।

पैरों के बीच पैर, फिर कुर्ते में डाला हाथ, ‘मैं ठाकुर हूं’ बोल कर चर्चित हुई बैंककर्मी से सरेराह अश्लील हरकतें

यूपी के कानपुर में 'मैं ठाकुर हूं' बोलकर चर्चा में आईं महिला बैंककर्मी के साथ उन्हीं के शहर में बैंक से घर जाते समय छेड़छाड़ हुई है। ई-रिक्शा से सफर के दौरान पहले उनके दोनों पैरों के बीच सामने बैठे युवक ने अपना पैर डाल दिया। इसके बाद उनके कुर्ते में भी हाथ डालने की कोशिश की। बैंककर्मी ने इसका विरोध किया और युवक की पिटाई भी की। अश्लील हरकत के बाद का एक सात सेकेंड का वीडियो भी पोस्ट किया है। इसमें एक व्यक्ति उनके पास से गुजरता दिखाई दे रहा है जिसे बैंककर्मी डांटते हुए गालियां देते सुनाई दे रही हैं। दूसरे वीडियो के जरिए बैंककर्मी ने अपने साथ हुई घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया है।

ई-रिक्शा में सफर के दौरान हुई घटना

महिला के अनुसार बैंक से ड्यूटी खत्म कर वह अपने घर जा रही थीं। परेड चौराहे के पास से मेट्रो तक जाने के लिए एक ई-रिक्शा में सवार हुई थीं। उनके बगल में एक आंटी बैठी थीं और सामने की सीट पर एक मुस्लिम युवक बैठा था। बैठने के थोड़ी देर बाद ही युवक ने अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। पहले बैंककर्मी के दोनों पैरों के बीच अपना पैर डाल दिया। फिर उनके शरीर को भी हाथ टच किया। बैंककर्मी के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होने के कारण उन्होंने पहले यह सोचकर इसे इग्नोर कर दिया कि शायद गलती से हुआ है।

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दस सेकेंड बाद ही युवक ने बैंककर्मी की जांघ पर हाथ रख दिया। उनके कुर्ते के अंदर तक हाथ डाल दिया। इतना होते ही बैंककर्मी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। पहले युवक को धक्का देते हुए थप्पड़ मारा फिर उसके हाथों पर मुक्का मारा। बैंककर्मी के अनुसार जिस जगह पर यह घटना हुई वह मुस्लिम कम्यूनिटी का इलाका था, ऐसे में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई।

अपनी बहू-बेटियों को बुरका, दूसरे के घर की इज्जत से खिलवाड़

बैंककर्मी के विरोध करते ही युवक ने उल्टा उसे ही नसीहत दे दी। कहा कि तुम्हे बैठने की तमीज नहीं है। बैंककर्मी के अनुसार ऐसा व्यक्ति मुझे नसीहत देकर चला गया जो अपने घर की बहू-बेटियों को बुर्का में रखते हैं ताकि उनकी शक्ल भी कोई न देखे और दूसरे के घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आगे यह भी कहती हैं कि यह सेक्यूलर पर तमाचा है। अभी भी समय है जाग जाओ। हम लोग जो भाई-भाई कहते हैं, उसकी जगह अपनी पहचान बनाओ और इनको इनकी औकात दिखाओ।

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सात सेकेंड वाले वीडियो में क्या है?

महिला बैंककर्मी ने सात सेकेंड का छेड़छाड़ के बाद का वीडियो भी पोस्ट किया है। दावा किया कि उनके पास ई-रिक्श के अंदर हुई अश्लील हरकत का भी वीडियो है। उस वीडियो को भी जल्द पोस्ट करेंगी। सात सेकेंड के वीडियो में बैंककर्मी एक व्यक्ति को डांटते हुए गालियां दे रही हैं। पीछे से कुछ अन्य लोगों की भी आवाज आ रही है। लोग कहते हैं क्या हो रहा है, अरे इधर आओ। लेकिन युवक बिना किसी की बात सुने वहां से भाग निकलता है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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