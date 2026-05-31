यूपी में धड़ाधड तबादले, 6 आबकारी उपायुक्त और 30 बीएसए के बाद अब पांच जिलों के सीएमओ बदले

यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने पांच जिलों के सीएमओ का तबादला कर दिया है। इससे पहले शिक्षा, परिवहन और आबकारी विभाग में भी तबादले हो चुके हैं।

UP CMO Transfer: यूपी के सरकारी विभागों में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने विभागों में बड़े बदलाव किए हैं। परिवहन, शिक्षा और आबकारी के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल किया है। पांच जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों का तबादला किया है। विभागों में हो रहे बदलाव से कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग में किए गए फेरबदल में बलिया, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और जौनपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी शामिल हैं।

प्रतापगढ़ में तैनात अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अभय नारायण को बलिया, फर्रुखाबाद के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रंजन गौतम को बाराबंकी, डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय लखनऊ में तैनात डॉ. अजय कुमार शर्मा को उन्नाव, अयोध्या के मुख्य चिकित्साधिकारी रहे डॉ. गंगाराम गौतम को जौनपुर का मुख्य चिकित्साधिकारी बनाया गया है। सीतापुर में मुख्य चिकित्साधिकारी का पद कई दिनों से खाली था। यहां डॉ. सुखरंजन समद्दर को तैनाती दी गई है। डॉ. सुखरंजन बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थे। विशेष सचिव रवि रंजन ने सभी सीएमओ के तबादले का आदेश जारी कर दिय है।

परिवहन विभाग में 26 एआरटीओ के कार्यक्षेत्र बदले गए एक दिन पहले शासन ने 28 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया। एआरटीओ (प्रवर्तन द्वितीय दल) मनोज कुमार मिश्रा को एआटीओ (प्रशासन) गौतमबुद्धनगर, एआरटीओ (प्रवर्तन प्रथम दल) कानपुर देहात सोमलता यादव को एसआरटीओ (प्रवर्तन तृतीय दल) कानपुर नगर, एआरटीओ (प्रवर्तन प्रथम दल) मीरजापुर विजय प्रकाश सिंह को एआरटीओ (प्रशासन) प्रयागराज, एआरटीओ (प्रशासन) पीलीभीत वीरेंद्र सिंह को एआरटीओ (प्रशासन) मीरजापुर बनाया गया है।

एआरटीओ (प्रशासन) कुशीनगर मो.अजीम को एआरटीओ (प्रशासन) श्रावस्ती, एआरटीओ (प्रशासन) बलिया अरुण कुमार राय को एआरटीओ (प्रवर्तन प्रथम दल) मीराजापुर बनाया गया है। एआरटीओ (प्रवर्तन) बिजनौर गौरी शंकर ठाकुर को एआरटीओ (प्रशासन) फिरोजाबाद, एआरटीओ (प्राविधिक) परिक्षेत्र लखनऊ हिमांशु जैन को एआरटीओ (प्रवर्तन प्रथम दल) मुख्यालय के साथ एआरटीओ (प्रशासन) विस्तार पटल लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। एआरटीओ (प्रशासन) श्रावस्ती विनीत कुमार मिश्रा को एआरटीओ (प्रवर्तन चतुर्थ दल) गाजियाबाद, एआरटीओ (प्रवर्तन प्रथम दल) हमीरपुर अमिताभ राय को एआरटीओ (प्रशासन) बाराबंकी बनाया गया है।

एआरटीओ (प्रशासन) बाराबंकी अंकित शुक्ला को एआरटीओ (प्रवर्तन द्वितीय दल) गाजियाबाद, एआरटीओ (प्रवर्तन) आजमगढ़ अतुल कुमार यादव को एआरटीओ (प्रशासन) देवरिया, एआरटीओ (प्रवर्तन) प्रतापगढ़ दिलीप कुमार गुप्ता को एआरटीओ (प्रशासन) मैनपुरी, एआरटीओ (प्रवर्तन) अमरोहा महेश कुमार शर्मा को एआरटीओ (प्रशासन) बिजनौर, एआरटीओ (प्रशासन) अलीगढ़ प्रवेश कुमार को एआरटीओ (प्रशासन) शामली, एआरटीओ (प्रशासन) शामली रोहित राजपूत को एआरटीओ (प्रवर्तन प्रथम दल) कानपुर देहात, एआरटीओ (प्रशासन) मीरजापुर संतोष कुमार सिंह को एआरटीओ (प्रवर्तन प्रथम दल) फतेहपुर, एआरटीओ (प्रशासन) एटा सत्येन्द्र कुमार को एआरटीओ (प्रशासन) अलीगढ़ के पद पर तैनाती दी गई है।

एआरटीओ (प्रशासन) मैनपुरी शिवम यादव को एआरटीओ (प्रशासन) एटा, एआरटीओ (प्रवर्तन) फर्रुखाबाद सुभाष चंद्र राजपूत को एआरटीओ (प्रवर्तन) आजमगढ़, एआरटीओ (प्रवर्तन तृतीय दल) वाराणसी सुधांशु रंजन को एआरटीओ (प्रवर्तन प्रथम दल) मेरठ, एआरटीओ (प्रवर्तन) सोनभद्र राजेश्वर यादव को एआरटीओ (प्रशासन) कुशीनगर, एआरटीओ (प्रवर्तन) मीरजापुर सुशील कुमार मिश्रा को एआरटीओ (प्रशासन) पीलीभीत, एआरटीओ (बाध्य प्रतीक्षा) प्रवीण कुमार सिंह को एआरटीओ (प्रशासन) हमीरपुर तथा एआरटीओ (बाध्य प्रतीक्षा) सौम्या पांडेय को एआरटीओ (प्रशासन) उरई बनाया गया है।

30 जिलों में तैनात किए गए नए बीएसए इसी तरह शिक्षा विभाग में भी तबादले किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ख के 30 बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) का शनिवार को तबादला किया गया। इसके साथ ही 19 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के वरिष्ठ प्रवक्ता व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) में तैनाती दी गई है। संतोष कुमार शामली, राकेश सिंह आगरा, अनिल कुमार फिरोजाबाद, आलोक सिंह अलीगढ़, रणवीर सिंह हाथरस, अनुपम अवस्थी एटा, नवीन कुमार बदायूं, जय शंकर श्रीवास्तव शाहजहांपुर के बीएसए बनाए गए हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह बुलंदशहर, दीपा भाटी हापुड़, देवव्रत सिंह प्रतापगढ़, प्रिंसी मौर्य फतेहपुर, भूपेंद्र सिंह वाराणसी, समीर जौनपुर, गोरखनाथ पटेल सीतापुर, डा. राम जियावन मौर्य देवरिया के बीएसए बनाए गए हैं।