जिस डॉगी की बीमारी से परेशान सगी बहनों ने कर लिया सुसाइड, उसके बारे में भी सैड न्यूज आई

जिस डॉगी की बीमारी से परेशान सगी बहनों ने कर लिया सुसाइड, उसके बारे में भी सैड न्यूज आई

संक्षेप:

कैलाश सिंह की दो बेटियां राधा (उम्र 25 वर्ष) और जिया उर्फ शानू ( उम्र 22 वर्ष) और एक बेटा वीर सिंह है। दोनों बहनों ने 'टोनी' नाम का एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता पाल रखा था। टोनी से वे भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ी थीं। बीते एक महीने से टोनी बीमार चल रहा था। इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था।

Dec 27, 2025 04:49 pm ISTAjay Singh संवाददाता, काकोरी (लखनऊ)
पालतू जानवरों से कभी-कभी ऐसा गहरा लगाव हो जाता है कि वे अपनी जान से भी प्यारे लगने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के काकोरी के पारा थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पालतू कुत्ते के बीमार होने से दुखी दो सगी बहनों ने बुधवार सुबह जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। एक साथ दो बेटियों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। अब इससे जुड़ी एक और दुखद खबर आई है जिसे सुन मोहल्लेवालों के आंसू निकल आए। जिस कुत्ते के लिए दोनों बहनों ने सुसाइड किया था, उसकी भी मौत हो गई है। टोनी जो जर्मन शेफर्ड नस्ल का डॉग था पिछले एक महीने से पेट की बीमारी से जूझ रहा था। शनिवार की सुबह कुत्ते की भी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि टोनी का इलाज कराया जा रहा था लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिवार टोनी का अंतिम संस्कार करेगा।

काकोरी के जलालपुर के दोन्दा खेड़ा निवासी कैलाश सिंह की दो बेटियां राधा (उम्र 25 वर्ष) और जिया उर्फ शानू ( उम्र 22 वर्ष) और एक बेटा वीर सिंह है। दोनों बहनों ने 'टोनी' नाम का एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता पाल रखा था, जिससे वे भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ी थीं। बीते एक महीने से टोनी बीमार चल रहा था और इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। परिजनों के अनुसार, दोनों बहनें पहले से ही कुछ मानसिक समस्याओं से जूझ रही थीं और टोनी की बीमारी से उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ती चली गई। परिजनों के अनुसार दोनों बहनें सुबह घर से सामान लेने निकली थी। घर वापस आकर दोनों बहनों ने घर में रखा फिनायल पी लिया। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि भाई वीर परिजनों संग दोनों को लेकर रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल पहुंचा जहां राधा की मौत हो गई। जिया को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

‘हमारे मरने के बाद टोनी का पूरा ख्याल रखना’

बीमार कुत्ते की हालत देख कर जान देने वाली दोनों सगी बहनों राधा और जिया के परिवार वालों का बुरा हाल है। बेटियों को खोने वाले पिता कैलाश और मां गुलाबा देवी के आंसू नहीं थम रहे। मां ने बताया कि फिनायल पीने के बाद बेटियों ने उनसे कहा,‘हमने जहर पी लिया है, अब हम नहीं बचेंगे। हमारे मरने के बाद टोनी का ख्याल रखना, उसका इलाज करवाना पर उसे घर से भगाना नहीं।’ टोनी के खाना न खाने पर दोनों बहनें भी खाना छोड़ देती थीं। दोनों बहनें बेहद शांत स्वभाव की थीं ।

दोनों बहनों ने दुकान में लगा दी थी आग

बहनों ने चार वर्ष पूर्व दुकान में आग लगा दी थी। परिवारीजनों के मुताबिक राधा और जिया के पिता की घर में ही दुकान थी। दोनों बहनों ने चार वर्ष पूर्व दुकान में भी आग लगा दी थी। दुकान में रखा सारा माल जल गया था। उन्होंने दुकान बंद कर दी थी। परिवारीजनों के मुताबिक दोनों बहनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वर्ष 2014 से दोनों का इलाज भी चल रहा था। अक्सर वह झगड़ा भी घरवालों से कर लेती थीं। परिवारीजन दोनों की बीमारी को लेकर भी परेशान थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
