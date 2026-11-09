एसआईआर के बाद हिंदू घटे; मुस्लिम वोटर बढ़ गए, सीएम योगी को कैसे मिला डाटा, अखिलेश को जवाब
एसआईआर के बाद यूपी में हिंदू वोटरों की संख्या घटने और मुसलिम वोटरों के बढ़ने का दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और पूछा उन्हें कैसे पता चला। अखिलेश के इस सवाल का अब योगी ने जवाब दिया है।
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोटर लिस्ट में हिंदुओ का नाम कटने और मुस्लिम वोटरों का नाम बढ़ने की बात कहकर नई बहस को छेड़ दिया है। सीएम योगी के दावे पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि यह डाटा उन्हें कैसे मिला। सीएम योगी ने अब इसका भी जवाब दे दिया है। उन्होंने बकायदे यह भी बताया है कि एसआईआर के बाद कितने हिंदू वोटर घटे हैं और कितने मुस्लिम वोटर बढ़ गए हैं। चुनाव आयोग को भी इसके लिए मेमोरेंडम दिया गया है। पूछा गया है कि यह नाम गायब कैसे हुए हैं? इस साजिश के पीछे कौन है?
आज तक चैनल के कार्यक्रम पंचायत में सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश चुनाव आयोग से मांग करें कि एसआईआर वापस लिया जाए। लेकिन वह नहीं मांग करेंगे। क्योंकि यूपी में मुस्लिम वोटरों की संख्या में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि 1.27 करोड़ हिंदू वोटर घट गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने भी चुनाव आयोग में अपना मेमोरेंडर दिया है, पूछा है कि यह किन कारणों से हुआ है। अखिलेश यादव ने हिंदू वोटर घटने और मु्स्लिम वोटर बढ़ने के सीएम योगी के दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि यह डाटा उन्हें कहा से मिला।
सीएम योगी ने अखिलेश के इस सवाल का जवाब भी दिया है। सीएम योगी ने कहा कि मतदाता सूची सभी देख सकते हैं। कहा कि एसआईआर के पहले की मतदाता सूची और उसके बाद आई मतदाता सूची सभी के पास है। योगी ने कहा कि एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं का नाम विधानसभा की सूची में नहीं है। 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम यूपी की पंचायत मतदाता सूची में तो है लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है। 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहे हैं लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। 18 और 19 लाख के साढ़े चार लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम सूची से गायब है।
सीएम योगी ने एसआईआर का बचाव भी किया। कहा कि यूपी में एसआईआर इसलिए भी जरूरी था ताकि मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। 46 लाख ऐसे मतदाता थे जो मर चुके हैं लेकिन उनका नाम अब भी शामिल था। उन मतदाताओं के बाद अन्य का नाम तो होना चाहि था, लेकिन हट गए। हम कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम हटाइए और हिंदू मतदाताओं के नाम जुड़ने चाहिए। इसे लेकर हमने मेमोरेंडम दिया है। हमें उम्मीद है कि जल्द सभी नाम शामिल हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।