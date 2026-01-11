मेरठ में युवक की हत्या पर मायावती ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल, अखिलेश ने भी की निंदा

संक्षेप: एक सप्ताह पहले मेरठ में युवक को जिंदा जलाकर मार देने की घटना पर अब सियासत शुरू हो गई है। घटना को लेकर विपक्ष ने यूपी सरकार की जमकर आलोचना की है

एक सप्ताह पहले मेरठ में युवक को जिंदा जलाकर मार देने की घटना पर अब सियासत शुरू हो गई है। घटना को लेकर विपक्ष ने यूपी सरकार की जमकर आलोचना की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ में रानू कश्यप की हत्या की घटना को लेकर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया है। मायावती ने कहा कि मेरठ के सरधना क्षेत्र में पिछड़े वर्ग से कश्यप समाज के एक युवक को जलाकर मार देने की अति क्रूर व शर्मनाक घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है। ऐसी दुखद घटनाओं की रोकथाम को लेकर शासन व प्रशासन दोनों स्तर पर अनवरत उचित सजगता व सक्रियता जरूरी है। ऐसे असामाजिक व आपराधिक तत्वों को कानून का होना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी फेसबुक वाल पर ज्वालागढ़ गांव की वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि दबंगों ने सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में कश्यप समाज के एक युवा को जिंदा जलाकर मारने का जो कृत्य किया है, उसके लिए हम पूरे पीडीए समाज की तरफ से आवाज़ उठाते हैं। न्याय हो!

विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दी आर्थिक मदद

टेम्पो में गाना बजाने के विवाद में मौत के घाट उतारे गए रोहित उर्फ सोनू के परिजनों से विधायक अतुल प्रधान ने ज्वालागढ़ गांव में पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने रोहित की मौत पर दुख जताया और परिजनों को सांत्वना दी। इसके अलावा मृतक के परिवार को एक लाख देने की घोषणा की। 25 हजार नगद उन्हें सौंपे। भविष्य में भी उनकी हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी।

क्या है पूरा मामला

मुजफ्फरनगर निवासी रोहित बीते सोमवार को ज्वालागढ़ गांव में अपनी मौसी से मिलने आ रहा था। सकौती से वो एक टेम्पो में बैठ गया था। टेम्पो चालक से उसका गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया था। टेम्पो चालक मोगली ने रोहित को बातों में उलझाकर शराब पिलाई थी। सुनसान जगह ले जाकर शराब पिलाकर रोहित को नशे में धुत कर दिया। मोगली ने ईंट से रोहित के सिर और चेहरे पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। टेम्पो में रखे मोबिल ऑयल को लाश पर पलट कर और कबाड़ को लाश के ऊपर डालकर आग लगा दी। रोहित का फोन मोगली ने झाड़ियों में फेंक दिया था। इस मामले में