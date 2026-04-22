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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार ने दिए निर्देश, कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को मिलने लगेगा नियमित के समान वेतन

Apr 22, 2026 09:50 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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एडेड (अशासकीय सहायता प्राप्त) माध्यमिक स्कूलों के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जल्द ही नियमित प्रधानाचार्यों के समान वेतन पाने लगेंगे। शासन के कड़े रुख के बाद मंडल स्तर पर इसके लिए आदेश जारी होने शुरू हो गए हैं।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार ने दिए निर्देश, कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को मिलने लगेगा नियमित के समान वेतन

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार ऐक्शन में आ गई है। अब एडेड (अशासकीय सहायता प्राप्त) माध्यमिक स्कूलों के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जल्द ही नियमित प्रधानाचार्यों के समान वेतन पाने लगेंगे। शासन के कड़े रुख के बाद मंडल स्तर पर इसके लिए आदेश जारी होने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को आजमगढ़ मंडल में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अपने मंडल के जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिले के एडेड स्कूल प्रबन्धनों से तत्काल प्रस्ताव मंगाने के निर्देश दिए हैं।

इसी प्रकार दो अन्य मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने इस प्रकरण में एक दो दिनों के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर उनके जिले से प्रस्ताव मंगाने के लिए पत्रावलियों पर सहमति दे दी है। दरअसल, हाईकोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का आदेश देते हुए कहा था कि यदि किसी वरिष्ठ शिक्षक के हस्ताक्षर प्रमाणित हो चुके हैं और वह कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा है तो ऐसे शिक्षक को हस्ताक्षर प्रमाणन के तीन माह बाद से लेकर नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने तक अथवा उसके सेवानिवृत्त होने तक, प्रधानाचार्य पद का पूर्ण वेतनमान दिया जाएगा। कोर्ट ने “समान कार्य के लिए समान वेतन” के सिद्धांत को आधार बनाते हुए माना कि जब कोई शिक्षक वास्तविक रूप से प्रधानाचार्य की जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो उसे उस पद के अनुरूप वेतन मिलना ही चाहिए।

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प्रधानाचार्य का पद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मूलतः शैक्षिक प्रकृति का है

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानाचार्य का पद केवल प्रशासनिक न होकर मूलतः शैक्षिक प्रकृति का है, अतः यह सिद्धांत इस पद पर पूर्णतः लागू होता है। कोर्ट के आदेशों के बाद शासन ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहे प्रधानाचार्यों को नियमित के समान वेतन देने के आदेश जारी कर दिए लेकिन मंडल से लेकर जिले स्तर तक के अधिकारी शासन के आदेशों को लेकर टालमटोल करते रहे। दो दिन पूर्व शासन ने सभी मंडलीय एवं जिलों के ऐसे अधिकारियों के नाम चेतावनी जारी कर कहा कि अगर वे और अधिक इस प्रकरण में विलम्ब करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।

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75 फीसदी एडेड माध्यमिक स्कूलों कार्यवाहक प्रधानाचार्य

प्रदेश में कुल 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 3500 से अधिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाचार्य नहीं है। इन विद्यालयों में कई वर्षों से कार्यवाहक प्रधानाचार्यों से नियमित प्रधानाचार्य का कार्य लिया जा रहा है जबकि वेतन उन्हें सहायक अध्यापक या फिर प्रवक्ता पद का ही दिया जाता है। इससे कार्यवाहक प्रधानाचार्यों में भारी रोष था, जिसके कारण में कोर्ट की शरण में और कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया।

क्या कहते हैं शिक्षक नेता

माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि यह निर्णय उन हजारों शिक्षकों के लिए अत्यंत राहतकारी और महत्वपूर्ण है, जो वर्षों से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में सेवाएं दे रहे थे, किंतु उन्हें नियमित वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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