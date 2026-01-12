पुलिस कस्टडी से बदमाश भागने पर गिरी गाज, इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड
गाजीपुर कोर्ट में पेशी के बाद जिला जेल में दाखिल करने के दौरान पुलिस को चकमा देकर बदमाश के भागने के मामले में एसपी डॉ ईरज राजा ने रविवार की रात में कार्रवाई की। एक दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है।
यूपी के गाजीपुर कोर्ट में पेशी के बाद जिला जेल में दाखिल करने के दौरान पुलिस को चकमा देकर बदमाश के भागने के मामले में एसपी डॉ ईरज राजा ने रविवार की रात में कार्रवाई की। एक दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले में बदमाश और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मरदह थाने में केस दर्ज है। पुलिस भागे बदमाश की तलाश में जुटी है। मरदह पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से छिनैती करने वाले दो बदमाशों को पकड़ा था। उनके पास से चोरी की तीन बाइक और चोरी के जेवरात बरामद हुए थे।
शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद पुलिस दोनों बदमाशों को जिला जेल में दाखिल करने ले जा रहे थी। इसी दौरान एक बदमाश लालबाबू मौर्या निवासी बंकाखास थाना कासिमाबाद पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। टीम ने तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। बदमाश लालबाबू मौर्या और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मरदह थाने में केस दर्ज किया गया। इसके बाद सीओ कासिमाबाद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि सब इंस्पेक्टर संत राम यादव, सिपाही राजेश भारती और सिपाही चंद्रशेखर यादव को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। भागे बदमाश की तलाश में टीमें लगी हैं।
बरेली में सीसी टीम प्रभारी सस्पेंड, दो सीओ को फटकार
वहीं दूसरी ओर बरेली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा के दौरान एसएसपी अनुराग आर्य ने कड़े तेवर दिखाते हुए भमोरा व मीरगंज थाने की सीसी (क्रिटिकल कॉरिडोर) टीम के प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही दो सीओ की जमकर फटकार भी लगाई। चार्जशीट/एफआर अभियान में अपेक्षाकृत कार्रवाई न होने पर दो सीओ और 12 थाना प्रभारियों का स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार शाम चार बजे से रात नौ बजे तक चली समीक्षा के दौरान भमोरा व मीरगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे बढ़ने पर नाराजगी जताई। भमोरा के सीसी टीम प्रभारी उपदेश कुमार और मीरगंज के अनीश कुमार के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि थाना प्रभारी के निर्देश देने पर भी उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। इस पर एसएसपी ने मीटिंग में ही दोनों को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही भमोरा की पूरी सीसी टीम की प्रारंभिक जांच के भी निर्देश दिए।