पुलिस कस्टडी से बदमाश भागने पर गिरी गाज, इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

संक्षेप: गाजीपुर कोर्ट में पेशी के बाद जिला जेल में दाखिल करने के दौरान पुलिस को चकमा देकर बदमाश के भागने के मामले में एसपी डॉ ईरज राजा ने रविवार की रात में कार्रवाई की। एक दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है।

यूपी के गाजीपुर कोर्ट में पेशी के बाद जिला जेल में दाखिल करने के दौरान पुलिस को चकमा देकर बदमाश के भागने के मामले में एसपी डॉ ईरज राजा ने रविवार की रात में कार्रवाई की। एक दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले में बदमाश और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मरदह थाने में केस दर्ज है। पुलिस भागे बदमाश की तलाश में जुटी है। मरदह पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से छिनैती करने वाले दो बदमाशों को पकड़ा था। उनके पास से चोरी की तीन बाइक और चोरी के जेवरात बरामद हुए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद पुलिस दोनों बदमाशों को जिला जेल में दाखिल करने ले जा रहे थी। इसी दौरान एक बदमाश लालबाबू मौर्या निवासी बंकाखास थाना कासिमाबाद पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। टीम ने तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। बदमाश लालबाबू मौर्या और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मरदह थाने में केस दर्ज किया गया। इसके बाद सीओ कासिमाबाद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि सब इंस्पेक्टर संत राम यादव, सिपाही राजेश भारती और सिपाही चंद्रशेखर यादव को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। भागे बदमाश की तलाश में टीमें लगी हैं।