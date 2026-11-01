वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बाद चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, सभी कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन आईडी बंद
यूपी में सभी विधानसभा क्षेत्रों के वोटर रजिस्ट्रेशन केंद्रों के कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन-आईडी तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पीलीभीत सदर विधानसभा सीट की वोटर सूची में गड़बड़ियों की जांच में दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता पंजीकरण केंद्रों के कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन-आईडी तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पीलीभीत सदर विधानसभा सीट की वोटर सूची में गड़बड़ियों की जांच में दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। पीलीभीत सदर में आउटसोर्सिंग पर तैनात कंप्यूटर सहायक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने शनिवार को सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) कार्यालयों के मतदाता पंजीकरण केंद्रों के कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन-आईडी तत्काल प्रभाव से बंद करें। सभी ईआरओ इन कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन-आईडी बंद होने की पुष्टि भी करेंगे, जिससे आगे किसी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
पीलीभीत में 31 मई से लेकर 29 अगस्त तक 13779 त्रुटिपूर्ण फॉर्मों को दर्ज किया गया और उसमें से 10470 त्रुटिपूर्ण फॉर्मों को स्वीकृत भी कर दिया गया। अब आगे कोई गड़बड़ी न हो और सभी ईआरओ कार्यालयों के कंप्यूटर सहायक फॉर्मों को ईसीआईनेट पोर्टल पर दर्ज न कर सकें, इसके लिए उनकी लॉगिन-आईडी बंद होगी। यूपी में 10 अप्रैल को एसआईआर की अंतिम सूची जारी होने के बाद से अभी तक मतदाता सूची में कंप्यूटर सहायकों की ओर से दर्ज किए गए फॉर्मों की जांच कराने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।
पीलीभीत मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपी 2 पीसीएस प्रतीक्षारत
लखनऊ। राज्य सरकार ने पीलीभीत मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपी दोनों पीसीएस अधिकारियों नई तैनाती देने के दूसरे दिन ही प्रतीक्षारत कर दिया है। इन्हें प्रतीक्षारत करने संबंधी आदेश नियुक्ति विभाग ने शनिवार को जारी किया।
रामपुर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर बीएलओ को नोटिस
उधर, रामपुर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने एक सहायक अध्यापक एवं बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीएसए ने संबंधित शिक्षक को तीन कार्य दिवस के भीतर साक्ष्यों सहित लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामला विधानसभा क्षेत्र 35 चमरौआ के प्राथमिक विद्यालय हसमतगंज बूथ संख्या 201 का है। यहां तैनात सहायक अध्यापक एवं बीएलओ मुदित टंडन पर 22 अक्तूबर को आयोजित सुपरवाइजर और बीएलओ की बैठक में सूचना दिए जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने का आरोप है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार बैठक की सूचना उन्हें सुपरवाइजर ग्रुप, व्यक्तिगत व्हाट्सएप और दूरभाष के माध्यम से दी गई थी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें