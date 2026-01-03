Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFollowing Deputy Commissioner Prabha Bhandari case crackdown on bribe-takers underway Hardoi and Kaushambi
डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के बाद इस शहर में घूसखोरों पर शिकंजा, 13 लोग रडार पर

डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के बाद इस शहर में घूसखोरों पर शिकंजा, 13 लोग रडार पर

संक्षेप:

हरदोई में चकबंदीकर्ताओं को एसीपी (एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन) का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई है। इस मामले में कनिष्ठ लिपिक और 12 चकबंदीकर्ता रडार पर आए हैं।

Jan 03, 2026 11:01 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हरदोई
share Share
Follow Us on

70 लाख की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के मामले में कार्रवाई जारी है। बड़ी मछली फंसने के बाद अब अलग-अलग जिलों में छोटी मछलियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। रिश्वत लेने की शिकायत मिलने के साथ ही उन पर कार्रवाई के लिए चिह्नित किया जाने लगा है। ऐसा ही मामला हरदोई जिले से सामने आया है। यहां चकबंदीकर्ताओं को एसीपी (एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन) का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई है। इस मामले में कनिष्ठ लिपिक और 12 चकबंदीकर्ता रडार पर आए हैं। एसओसी चकबंदी पीसी उत्तम ने बताया कि डीएम अनुनय झा के निर्देश पर आरोपी कनिष्ठ लिपिक और रिश्वत देने वाले 12 चकबंदीकर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। शासन को विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डीएम ने दिया जांच का आदेश

चकबंदीकर्ता संघ के महामंत्री सतीश कुमार सिंधु ने प्रमुख सचिव राजस्व से चकबंदीकर्ताओं से एसीपी का लाभ दिलाने के एवज में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। आरोप लगाया कि जो कर्मचारी रिश्वत नहीं दे रहे थे, उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जांच में 12 चकबंदीकर्ताओं से प्रति व्यक्ति चार-चार हजार रुपये के हिसाब से कुल 48 हजार रुपये रिश्वत लिए जाने का मामला सामने आया है। उपसंचालक चकबंदी द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई। इसके बाद रिश्वत लेने वाले कनिष्ठ लिपिक के साथ-साथ रिश्वत देने वाले 12 चकबंदीकर्ताओं को भी दोषी ठहराया गया। इसके आधार पर कुल 13 लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। एसओसी चकबंदी पीसी उत्तम ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में शासन एवं उच्चाधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया जा रहा है। जल्द नियमानुसार कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें:शादाब जकाती संग वीडियो क्यों बनाती है महिला? यूट्यूबर की को-स्टार ने बताई हकीकत

प्रमोशन के नाम पर डाक निरीक्षक पर रिश्वत लेने का आरोप

वहीं दूसरी ओर कौशाम्बी के भरवारी उप डकघार में तैनात डाक निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। इल्जाम है कि कर्मचारियों से प्रमोशन के नाम पर उन्होंने रिश्वत ली है। पदोन्नति न होने पर कर्मचारियों ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही मामले की तहरीर कोखराज थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामले को लाकर जांच शुरू कर दी है। भरवारी उप डकघार के निरीक्षक पर उनके ही कर्मचारी उमेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ ही विभाग के उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर बताया है कि वह मृतक आश्रित कर्मचारी है। उमेश कुमार का आरोप है कि पदोन्नति के लिए उससे डाक निरीक्षक लगातार एक लाख रुपये देने की मांग कर रहे हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Hardoi News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |