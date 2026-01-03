डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के बाद इस शहर में घूसखोरों पर शिकंजा, 13 लोग रडार पर

संक्षेप: हरदोई में चकबंदीकर्ताओं को एसीपी (एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन) का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई है। इस मामले में कनिष्ठ लिपिक और 12 चकबंदीकर्ता रडार पर आए हैं।

70 लाख की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के मामले में कार्रवाई जारी है। बड़ी मछली फंसने के बाद अब अलग-अलग जिलों में छोटी मछलियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। रिश्वत लेने की शिकायत मिलने के साथ ही उन पर कार्रवाई के लिए चिह्नित किया जाने लगा है। ऐसा ही मामला हरदोई जिले से सामने आया है। यहां चकबंदीकर्ताओं को एसीपी (एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन) का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई है। इस मामले में कनिष्ठ लिपिक और 12 चकबंदीकर्ता रडार पर आए हैं। एसओसी चकबंदी पीसी उत्तम ने बताया कि डीएम अनुनय झा के निर्देश पर आरोपी कनिष्ठ लिपिक और रिश्वत देने वाले 12 चकबंदीकर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। शासन को विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जा रहा है।

डीएम ने दिया जांच का आदेश चकबंदीकर्ता संघ के महामंत्री सतीश कुमार सिंधु ने प्रमुख सचिव राजस्व से चकबंदीकर्ताओं से एसीपी का लाभ दिलाने के एवज में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। आरोप लगाया कि जो कर्मचारी रिश्वत नहीं दे रहे थे, उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जांच में 12 चकबंदीकर्ताओं से प्रति व्यक्ति चार-चार हजार रुपये के हिसाब से कुल 48 हजार रुपये रिश्वत लिए जाने का मामला सामने आया है। उपसंचालक चकबंदी द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई। इसके बाद रिश्वत लेने वाले कनिष्ठ लिपिक के साथ-साथ रिश्वत देने वाले 12 चकबंदीकर्ताओं को भी दोषी ठहराया गया। इसके आधार पर कुल 13 लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। एसओसी चकबंदी पीसी उत्तम ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में शासन एवं उच्चाधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया जा रहा है। जल्द नियमानुसार कार्रवाई होगी।