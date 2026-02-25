Hindustan Hindi News
छात्र की मौत के बाद भड़के छात्रों का हंगामा, इंजीनियरिंग कॉलेज में तोड़फोड़, पुलिस ने भांजी लाठी

Feb 25, 2026 10:14 pm ISTDinesh Rathour सचेंडी (कानपुर)
कानपुर में पीएसआईटी के छात्र प्रखर की मंगलवार रात मौत पर बुधवार को साथी छात्र भड़क उठे। सुबह हजारों छात्रों ने हंगामा किया और कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ कर दी।

यूपी के कानपुर में पीएसआईटी के छात्र प्रखर की मंगलवार रात मौत पर बुधवार को साथी छात्र भड़क उठे। सुबह हजारों छात्रों ने हंगामा किया और कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ कर दी। छात्र प्रखर के परिजनों को पूरी फीस वापस करने, मुआवजा देने, 75 प्रतिशत से कम अटेंडेंस पर ही जुर्माना वसूलने, सुरक्षाकर्मियों पर कार्रवाई जैसी कई मांगों पर अड़े थे। प्रबंधन की सूचना पर छात्रों को समझाने पहुंची पुलिस से भी छात्र भिड़ गए। इस पर पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ा। करीब छह घंटे चले हंगामे के बाद प्रबंधन ने छात्रों की सभी मांगें मान लीं, तब जाकर छात्र शांत हुए। कुछ छात्रों को चोट भी आई है।

दबौली निवासी 21 वर्षीय प्रखर सिंह इसी कॉलेज का छात्र था। मंगलवार को कैंपस में निर्माण कार्य में लगी जेसीबी से टकराने के चलते मंगलवार को उसकी मौत हो गई थी। बुधवार को प्रखर की मौत की सूचना कॉलेज पहुंची तो छात्र-छात्राएं भड़क उठे। सुबह 10 बजे से ही हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथी छात्र की मौत पर मुआवजा, शोकसभा करने समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए छात्र धरना-प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच छात्रों के एक ग्रुप ने लैब, क्लास समेत परिसर के खिड़की दरवाजों के शीशे तोड़ डाले। गमले फेंक दिए।

छात्रों के उपद्रव को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने सचेंडी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया लेकिन विफल रही। इसके बाद डीसीपी पश्चिम, सचेंडी, अर्मापुर, पनकी, रावतपुर और कल्याणपुर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने छात्रों को समझाया और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कॉलेज प्रबंधन से बात की। कॉलेज प्रबंधन ने उनकी बात मान ली, जिसके बाद रहा हंगामा थमा।

डीसीपी मना करते रहे, सिपाहियों ने चला दी लाठिंया

कॉलेज परिसर में छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े थे। एसीपी अमरनाथ, आशुतोष कुमार और रंजीत कुमार छात्रों को समझा रहे थे लेकिन छात्र कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। वाद-विवाद में छात्र हावी होने लगे तो सिपाहियों ने छात्रों पर लाठी चला दी। लाठी चलने से छात्रों की भीड़ अचानक तितर-बितर हो गई। हालांकि इसी बीच डीसीपी पश्चिम लाउड स्पीकर से लाठी न चलाने के निर्देश देते रहे। पुलिस पर हावी हो रहे छात्रों को एसीपी रंजीत ने धकियाकर भगाया। इस बीच छात्र-छात्राओं ने पुलिस पर लाठी चलाने और कुछ छात्रों के घायल होने का आरोप लगाया। छात्राओं ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर भी लाठी चलाई है।

आठ मार्च तक होली का अवकाश घोषित

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने आठ मार्च तक होली पर अवकाश घोषित कर दिया गया है। जो छात्र-छात्राएं हॉस्टल में रह रहे हैं, उनसे घर जाने को कहा गया है। छात्रों की कुछ मांगें जैसे क्लास का समय सुबह नौ से तीन बजे तक रखने, अटेंडेंस 75 प्रतिशत करने, हर्जाना खत्म करने को मान लिया है।

शोकसभा न होने नाराज थे छात्र

छात्रों ने प्रखर सिंह की मौत का जिम्मेदार कॉलेज प्रबंधन को ठहराया। आरोप लगाए कि उनकी लापरवाही से घटना हुई है। कॉलेज में पढ़ाई के समय निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं कराया गया। मृतक छात्र की शोकसभा भी कॉलेज प्रबंधन ने नहीं की।

छात्रों ने संपत्ति को पहुंचाया नुकसान, तोड़फोड़ में आई चोट : प्रबंधन

संस्थान के निदेशकों ने बताया कि कॉलेज में छुट्टी के बाद सोमवार शाम पांच बजे बीसीए तृतीय वर्ष के छात्र प्रखर सिंह की मोटरसाइकिल की लोडर से टक्कर हो गई थी। घायल अवस्था में छात्र को कॉलेज की एंबुलेंस से पहले एक निजी अस्पताल और फिर रीजेंसी ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। कॉलेज प्रशासन ने ही इलाज का पूरा बिल दिया। बुधवार सुबह कॉलेज सुचारु रूप से चल रहा था। अचानक सुबह छात्र एकत्र हो गए और पूरे कॉलेज में घूम-घूमकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

तोड़फोड़ के दौरान ही कुछ बच्चों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज भी डिस्पेंसरी में किया गया। छात्र की मौत से वार्षिक उत्सव इग्निशिया को स्थगित कर दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों की सभी मांगें मान ली हैं। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया, लाठीचार्ज की बात गलत है। छात्र आक्रोशित और उग्र हो रहे थे। उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं, जिसके बाद छात्र शांत हो गए। फिलहाल कॉलेज में अवकाश घोषित कर दिया गया।

