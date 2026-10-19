फांसी की सजा के बाद मुस्कान ने पूजा-पाठ छोड़ दिया, इस बार नवरात्रि का व्रत भी नहीं रखा
पति सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा के बाद मुस्कान ने पूजा-पाठ छोड़ दिया है। मुस्कान ने इस बार नवरात्रि का व्रत नहीं रखा। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में उसका यह दूसरा नवरात्र था।
मेरठ, कार्यालय संवाददाता। यूपी में मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मुस्कान ने पूजा-पाठ छोड़ दिया है। इस बार नवरात्र का व्रत नहीं रखा। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में उसका यह दूसरा नवरात्रि था, जबकि उसकी 10 माह की बेटी पहली बार नवरात्र के दौरान मां के साथ जेल में रही। सोमवार को जेल में कन्या पूजन किया गया। अपनी माताओं के साथ रह रहीं चार कन्याओं को विधिवत भोजन कराया गया। जेल में नवरात्रि के दौरान 32 महिला बंदियों और कैदियों ने व्रत रखे थे। सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में अदालत से मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद मुस्कान की धार्मिक गतिविधियां चर्चा में हैं। पिछले नवरात्रि में धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहने वाली मुस्कान ने इस बार न तो व्रत रखा और न ही पहले की तरह पूजा-पाठ किया।
32 महिला बंदियों ने रखे नवरात्र के व्रत
जेल प्रशासन के अनुसार, नवरात्रि के दौरान 32 महिला बंदियों और कैदियों ने व्रत रखे थे। व्रत रखने वाली महिलाओं को पहले दिन से ही नियमानुसार आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी। जेल में सुरक्षा और अनुशासन के नियमों के तहत धार्मिक परंपराओं का पालन कराया गया।
जेल प्रशासन ने कराई व्यवस्था
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि नवरात्र के दौरान व्रत रखने वाली महिला बंदियों और कैदियों को नियमानुसार व्रत सामग्री उपलब्ध कराई गई। सोमवार को विधिवत कन्या पूजन कराया गया। मुस्कान की बेटी भी कन्याओं में शामिल रही। सभी कन्याओं को भोजन कराने के बाद व्रत रखने वाली महिलाओं ने अपना व्रत संपन्न किया।
मुस्कान ने बेटी से मिलने की जताई इच्छा
जेल में काम के विकल्पों में मुस्कान ने सिलाई-कढ़ाई का काम चुना है, जबकि साहिल खेती-किसानी से जुड़ा काम कर रहा है। जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि निगरानी रखी जा रही है। मुस्कान अब कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही हैं। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने को निजी वकील की मांग की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, आवेदन पर निजी वकील उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी। पति सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके साथी साहिल को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
अपील के बाद दूसरी जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार फांसी की सजा के मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील की जानी है। इसके बाद बंदियों को दूसरी जेलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। पुरुष बंदियों को आगरा सेंट्रल जेल भेजा जाता है, जबकि महिला बंदियों को लखनऊ स्थित नारी निकेतन भेजने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि बंदियों को भेजने के लिए वहां उपलब्ध सीटों और क्रम का ध्यान रखा जाएगा। सीटें खाली होने पर उन्हें बारी-बारी से शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल चारों दोषियों की अपील की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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